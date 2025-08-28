Backendutvecklare till Västtrafik
Vill du vara med och utveckla nästa generations system för kollektivtrafik? Hos Västtrafik IT-Trafikinformation i Göteborg blir du en del av ett högkompetent team som ansvarar för verksamhetskritiska system - allt från trafikplanering och operativ styrning till realtidsinformation på skyltar och i appar.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att bygga vidare på sin karriär.
Vi söker nu en backendutvecklare till Västtrafiks utvecklingsteam (TRUT), där du får arbeta med spännande initiativ som:
• Utveckling av förbättrat störnings-API
• Kvalitetssäkrad uppföljning av genomförd tågtrafik
• Utökad kvalitetssäkring av trafikförändringar hos trafikföretagen
Varför jobba hos Västtrafik?
• Du blir en del av en organisation i stor förändring - flera centrala system för trafikinformation byts ut för att höja kvalitet och ge resenärerna bättre information.
• Du får arbeta i ett team med fokus på backend, men i nära samarbete med frontend-team som utvecklar appar och webbtjänster.
• Du erbjuds hybridarbete (50/50) och en kultur med högt i tak, nyfikenhet och stark teamkänsla.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Brinner för mjukvaruutveckling och digitala tjänster
• Har en nyfikenhet på ny teknik och vilja att utvecklas
• Är en lagspelare som gillar att lösa utmaningar tillsammans
• Har intresse för hållbarhet och mobilitet
Tekniska krav:
• Erfarenhet av Docker, Podman och Kubernetes
• Erfarenhet av att arbeta i DevOps-team
• Kunskap inom .NET, C# och API-utveckling
• Databaskunskap (SQL, MariaDB, ElasticSearch, MongoDB)
• Github, automatisering och integration
• Erfarenhet av standarder för trafikinformation (NetEx, NOPTIS, SIRI)
Meriterande:
• Erfarenhet av trafiksystem och PIS (Passenger Information Systems)
• Tidigare arbete inom kollektivtrafik/transport (PubTrans-erfarenhet)
Miljö & verktyg som Västtrafik jobbar med:
• Backend: .NET, Dapper, C#, Serilog
• Frontend: Angular & React + TypeScript
• Databaser: SQL Server, MariaDB, ElasticSearch, MongoDB
• Hosting: RHEL9, Docker, Kubernetes (Tanzu PKS, RedHat OpenShift)
• CI/CD: Github Actions, ArgoCD, GitOps
• Monitorering: Prometheus & GrafanaBakgrund
• Bachelor inom Computer Science / Information Technology
• Goda kunskaper i svenska
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
