Backend-utvecklare till Insera
A Hub AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-08-04
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en organisation med högt i tak och där dina idéer verkligen gör skillnad? Gillar du att arbeta med stora datamängder och skapa robusta backend-lösningar? Då kan rollen som Backend-utvecklare på Insera vara helt rätt för dig!
OM ROLLEN
Som backend-utvecklare på Insera kommer du att vara en del av ett engagerat och kompetent utvecklingsteam som tillsammans bygger och vidareutvecklar Inseras BI-system – Insight. Systemet används av både privata och offentliga verksamheter för analys, budget, prognos och rapportering, och hanterar stora mängder data från olika system.
Som backend-utvecklare kommer du arbeta med:
Utveckling av backend-lösningar i C# och .NET för att hantera stora datamängder och säkerställa en stabil och effektiv prestanda.
Byggande av REST API:er och integrationer för att säkerställa smidiga dataflöden mellan system.
Modernisering av befintlig arkitektur, där vi stegvis lyfter tekniken och förbättrar skalbarheten.
I ditt arbete jobbar du nära frontend-utvecklare, SQL-experter och verksamhetskonsulter samt har kontakt med kunder för att förstå deras behov. Du ingår i ett team som arbetar agilt med dagliga stand-ups och kommer till en kultur som uppmuntrar egna déer, teknisk innovation och kunskapsdelning. Du får stor frihet att påverka både teknikval och utvecklingsprocesser, samtidigt som du har stöd från ett erfaret team.
VEM ÄR DU?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Har flera års erfarenhet av backend-utveckling, gärna från olika branscher och tekniska miljöer.
Är trygg i C# och .Net samt har erfarenhet av REST API:er.
Har grundläggande kunskaper i SQL och kan hantera stored procedures.
Är van att jobba i team och har en prestigelös inställning där du gärna delar med dig av din kunskap.
Tar initiativ och har en nyfiken inställning till att förbättra både kod och processer.
Det är ett extra plus om du har erfarenhet av:
Fullstack-utveckling eller grundläggande frontend-kunskaper (t.ex. JavaScript, CSS mm).
System inom industri, offentlig sektor eller analysdrivna verksamheter.
AI och maskininlärning, då det är ett område vi vill satsa mer på framöver.
DU ERBJUDS
En spännande roll med stor frihet och möjlighet att påverka produktutvecklingen.
En kultur där vi värdesätter öppenhet, samarbete och medbestämmande.
Möjlighet att utvecklas inom SQL, AI och modern backend-teknik genom kurser och interna program.
En stabil och växande organisation där du får vara med på en långsiktig resa.
OM INSERA
Insera AB är en del av View Group med ca 1100 anställda i Sverige, Norge Finland och Indien med en total omsättning av närmare 1,5 miljarder SEK. Insera har sedan 1995 levererat lösningar för besluts- och ledningsstöd genom att erbjuda ett komplett BI-system med stöd för analys, rapportering, budget, prognos, planering och visualisering.
Insera är specialister inom effektivisering av arbetsprocesser och skapar på så sätt mervärde för stora som små kunder.
Du hittar Inseras kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Från kontoren i Norrköping och Västerås arbetar idag ett väletablerat team av olika specialister inom BI och verksamhetsutveckling. Här tar du del av en organisation med högt i tak och en arbetskultur som präglas av en prestigelös och hjälpsam attityd.
ÖVRIGT
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placering: Arbetet utförs från kontoret i Norrköping, med viss möjlighet till remote-arbete ca 2 dagar/vecka.
Upplägg: Anställning direkt hos Insera. Rekryteringsprocessen hanteras av A-hub. Du är varmt välkommen att kontakta sebastian@a-hub.se
vid frågor kring tjänsten eller processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8168612-2130341". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
10021654