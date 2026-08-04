Vikarierande Specialpedagog till Rödabergsskolan
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2026-08-04
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
"Våra elever har drömmar och vågar följa dem"
På Rödabergsskolan ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska all vår pedagogiska personal:
Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Genom goda relationer fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Rödabergsskolan är en F-9 skola utöver det vanliga!
Skolan har ett gott rykte och en lugn miljö med en härlig mix av nationaliteter där olikheter är norm och positivt laddat. Våra 800 studiemotiverade elever når mycket goda resultat och vår personal är kompetenta, erfarna och engagerade.
Vi ligger i Vasastan med närhet till Odenplan, Hagaparken och nya Hagastaden. På Rödabergsskolan har vi ett skolutvecklande förhållningssätt och vi jobbar målstyrt och processinriktat utifrån skolans vision "Våra elever har drömmar och vågar följa dem". Ta chansen att arbeta på vår nyrenoverade och nybyggda skola. Vi stormtrivs här i våra nya fräscha lokaler och på en arbetsplats som växer. Kom och bli vår kollega och bidra till vår utveckling, till vår gemensamma framtid!Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad specialpedagog för ett vikariat under läsåret 2026/2027.
Vikariatet uppstår då vår ordinarie specialpedagog kommer att vara föräldraledig efter höstlovet som är vecka 44. För att skapa de bästa förutsättningarna för både elever, medarbetare och dig som ny medarbetare vill vi möjliggöra en bra överlämning. Därför ser vi gärna att du kan påbörja din anställning innan föräldraledigheten träder i kraft, så att ni under en period kan arbeta parallellt. Om det är möjligt så gärna från läsårsstart den 17/8, annars enligt överenskommelse.
Du kommer i rollen som specialpedagog tillsammans med lärare och elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa. Som specialpedagog arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan stödet för elevers utveckling mot målen. Du kommer vara en del i elevhälsan på skolan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan så att skolans alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Kvalifikationer
Vi söker en tydlig ledare i både klassrummet och i kollegiet som med värme och fasthet bidrar till Rödabergsskolans utveckling. Vi vill att du har erfarenhet av arbetet som specialpedagog och är självständig i dina arbetsuppgifter. Du har förståelse för att lärandet pågår under hela skoldagen och värdesätter ett samarbete med kollegor där ni tar ett gemensamt ansvar för eleverna.
Ett krav är att du har lärarlegitimation och specialpedagogexamen.
Du ska ha erfarenhet av undervisning och stöd mot mot låg- eller mellanstadiet.
Vi vill att du har kunskap om och erfarenhet av att använda digitala lärverktyg.
Det är meriterande om du har erfarenhet av journalsystemet Prorenata samt EHM (elevhälsomöten) som arbetssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av nyanlända och erfarenhet av att undervisa elever med annat modersmål än svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbeta med elever i särskild undervisningsgrupp och/eller med elever med problematisk skolfrånvaro.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Tjänsten kan komma att tas i anspråk av övertalig personal som redan arbetar inom staden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Upplandsgatan 100 (visa karta
)
113 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Lisen Christersson lisen.christersson@edu.stockholm.se 076-1244803 Jobbnummer
10021623