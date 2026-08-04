Personal sökes till Hemstöd24 Hemtjänst Omgående

AB Hemstöd24 Omsorg / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-08-04


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Hemstöd24 söker en engagerad medarbetare som kan börja omgående.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Är undersköterska eller studerar till undersköterska
Behärskar svenska i tal och skrift
Är ansvarstagande, empatisk och trivs med att arbeta med människor

Arbetet är varierande och omfattar hemtjänstinsatser med schemalagd arbetstid, främst dagtid men helg och kväll arbete kan förekomma enligt verksamhetens behov .
Vi har för närvarande flera kunder som önskar kvinnlig personal. För att skapa en bättre balans i personalgruppen kommer vi därför i första hand att prioritera kvinnliga sökande.
Tidsbegränsad anställning minst 1år med möjlighet med tillsvidareanställning.
I din ansökan ber vi dig att ange:
Löneanspråk
Vilka språk du talar utöver svenska
När du kan börja arbeta

Publiceringsdatum
2026-08-04

Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via e-post till info@hemstod24.se. Ansökningar som skickas på annat sätt kommer inte att behandlas.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@hemstod24.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USK start omgående".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Hemstöd24 Omsorg (org.nr 556927-9861), http://www.hemstod24.se
Solberga Ängsväg 3 (visa karta)
125 44  ÄLVSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10021625

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