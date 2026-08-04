Kock sökes Specialiserad på kurdisk matlagning och grill
La Siesta i Västerås AB / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2026-08-04
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Vill du bli en del av vårt team?
Vi söker en erfaren och passionerad kock med goda kunskaper inom det kurdiska köket. Du ska ha erfarenhet av att tillaga traditionella kurdiska rätter samt vara skicklig på att grilla olika typer av kött och andra specialiteter.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Tillaga autentiska kurdiska maträtter enligt traditionella recept.
Förbereda och grilla kött, kyckling och andra grillrätter.
Säkerställa hög kvalitet, god smak och attraktiv presentation av maten.
Planera och förbereda råvaror.
Följa hygien- och livsmedelssäkerhetsföreskrifter.
Samarbeta med övrig personal för att ge gästerna en förstklassig matupplevelse.Kvalifikationer
Erfarenhet som kock, gärna inom kurdisk eller mellanösterninspirerad matlagning.
God kunskap om traditionella kurdiska rätter och grilltekniker.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad.
Kunskap om livsmedelshygien.
Vi erbjuder
En trygg anställning i en trevlig arbetsmiljö.
Möjlighet att arbeta med traditionell kurdisk matlagning.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor enligt överenskommelse.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: lasiesta20@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare La Siesta i Västerås AB
(org.nr 559267-1837)
Fallhammargatan 1 A (visa karta
)
721 33 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Karwan Ali lasiesta20@hotmail.com 0700970272 Jobbnummer
10021631