Backend-utvecklare
2025-09-24
Företag: Done.ai (www.done.ai)
Plats: Skövde, Sverige
Anställningstyp: Heltid, tillsvidare
Älskar du att bygga pålitliga system och vet vad som krävs för att göra dem säkra och skalbara?
Tycker du om att utveckla och underhålla backend-tjänster som driver kritiska finansiella applikationer?
Är du redo att ta ansvar för välstrukturerade backend-ramverk och göra dem ännu bättre?
Om det låter som din typ av utmaning vill vi gärna träffa dig.
Om rollen
Vi rekryterar en backend-utvecklare för att stärka vårt utvecklingsteam inom finanssektorn. I den här rollen kommer du att arbeta med C# och .NET för att designa, utveckla och underhålla säkra backend-system som hanterar transaktioner och integrationer med hög volym.
Du kommer att ta ansvar för att bygga och optimera API:er - både moderna REST-tjänster och äldre SOAP-integrationer - samtidigt som du säkerställer att de system du levererar är skalbara, tillförlitliga och följer branschstandarder.
Rollen är baserad på vårt kontor och du kommer att samarbeta nära med teammedlemmar i flera regioner.
Designa, utveckla och underhålla backend-applikationer med C# / .NET Core / .NET 8+
Bygga och supportera RESTful API:er och SOAP-baserade integrationer
Säkerställa att systemen är säkra, skalbara och prestandaeffektiva i enlighet med finansiella regler
Arbeta med SQL- och non-SQL-servrar och optimera queries för storskalig transaktionsbehandling
Samarbeta med frontend-, DevOps- och datateknikteam för att leverera högkvalitativa lösningar
Bidra till CI/CD-pipelines och automatisering av distribution (GitHub och Azure DevOps)
Kontinuerligt förbättra kodkvalitet, arkitektur och backend-ramverk
Vad vi söker
Måste ha:
Starka programmeringskunskaper i C#, .NET
Erfarenhet av att bygga och underhålla REST- och SOAP-API:er
Gedigen kunskap om SQL Server och relationsdatabaser
Erfarenhet av Azure-molntjänster
Förtrogenhet med säkerhetsstandarder (OAuth2, JWT, kryptering, PCI DSS)
Starka problemlösningsförmågor och förmåga att arbeta självständigt
Flytande engelska (talande och skriftligt)
Meriterande:
Erfarenhet av händelsedriven arkitektur (Kafka, RabbitMQ, Azure Service Bus)
Kunskap om containerisering (Docker, Kubernetes)
Erfarenhet av infrastruktur som kod (Bicep, Pulumi, Terraform)
Erfarenhet av Fintech eller annan finansbransch
Bekantskap med PowerShell-skript eller automatisering
Vem du är
Var snäll. Ta ansvar. Var kunnig och nyfiken. Ta initiativ. Samarbeta. Gör en spellista som alla hatar.
Eller en som alla älskar. Gör allt det där.
Du kommer att passa perfekt hos oss.
Lön och förmåner
Konkurrenskraftig lön
Attraktiva förmåner
Vi gillar att arbeta tillsammans och ser gärna att du är på plats på kontoret, men vi är flexibla med arbetstider och distansarbete - vi tillämpar ROWE (Results-Only Work Environment)Om företaget
Done.ai är en mjukvaru- och tjänsteplattform som förenar affärsverktyg som CRM, bokföring och banktjänster för att automatisera och förenkla företagsverksamheten.
Vårt utvecklingskontor ligger i Skövde, med team även i Stockholm, Oslo och andra delar av världen.
Redo att ansöka?
Vi ser fram emot att höra från dig. Skicka din ansökan så tar vi det vidare därifrån.
Skicka din ansökan på engelska till work.uyh55a@done.ai
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: work.uyh55a@done.ai
