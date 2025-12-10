Baby-/Minisimsledare
2025-12-10
Ängelholms Simsällskap växer och nu söker vi positiva och engagerade ledare till våra populära grupper för baby- och minisim. Hos oss får du möjlighet att inspirera barn och föräldrar till trygghet och glädje i vattnet.
Älskar du att arbeta med barn och vill ha ett givande extrajobb där du gör skillnad varje dag? Då kan du vara den vi söker!
Om tjänsten
Vi söker positiva och engagerade personer som vill arbeta som baby-/minisimsledare. Du leder kurser för små barn tillsammans med deras föräldrar och skapar trygga, roliga och lärorika stunder i vattnet. Vi erbjuder upplärning samt utbildning, så tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider perfekt för studenter
Ett socialt och aktivt jobb
utbildning och introduktion
Möjlighet att utvecklas inom simundervisning och pedagogik
Härligt team och familjär arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Är trygg, kommunikativ och gillar att jobba med människor
Är ansvarsfull och pålitlig
Trivs i vatten och gärna har erfarenhet av simning eller barnverksamhet (ej krav)
Har möjlighet att jobba helger eller kvällar
Omfattning: Extra vid behov / enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan eller några rader om dig själv till: kansliet@simess.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: kansliet@simess.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Baby-/minisimsledare". Arbetsgivare Ängelholms Simsällskap Jobbnummer
9636575