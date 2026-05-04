B2B-säljare - Malaga
2026-05-04
Säljare sökes - möjlighet att arbeta i Spanien (Malaga)
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och samtidigt få möjligheten att arbeta från Spanien?
Vi söker nu erfarna telefonförsäljare till vår verksamhet i Malaga. Detta är en roll för dig som redan har arbetat med försäljning via telefon och vill utvecklas vidare i en professionell miljö med högt tempo och tydliga mål.
Om rollen Du kommer att arbeta med B2B-försäljning inom etablerade och välkända projekt. Rollen kräver att du är bekväm med att arbeta resultatinriktat och att du har en god förståelse för försäljning via telefon.
Vi arbetar strukturerat med tydliga processer, uppföljning och utveckling, med fokus på prestation och långsiktig tillväxt.
Krav Tidigare erfarenhet av telefonförsäljning (meriterande) Du är van vid att arbeta mot mål och resultat Du har disciplin och ett starkt driv Du vill utvecklas och ta nästa steg inom försäljning
Ersättning Tjänsten är provisionsbaserad med hög ersättning per affär och mycket goda möjligheter att bygga en stark inkomst.
Om möjligheten i Spanien Tjänsten utgår från Malaga och vi erbjuder stöd genom hela processen. Vi hjälper till med det praktiska kring flytt, inklusive administration, bankkonto och uppstart på plats.
Detta är en möjlighet för dig som vill kombinera karriär och livsstil, och samtidigt arbeta i ett team med höga ambitioner.
Vi erbjuder Etablerade projekt med tydlig struktur Löpande coaching och utveckling Möjlighet att växa inom bolaget och på sikt ta större ansvar Ett prestationsdrivet team
Ansökan Skicka en kort presentation om dig själv samt din erfarenhet inom försäljning om du har det.
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7592930-1980398".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare QS Performance AB
https://qsperformanceab.teamtailor.com
