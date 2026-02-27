B2B Säljare till Fambra
Fambra AB är ett familjeägt företag med rötter som sträcker sig tillbaka till 1950-talet, då familjen Brandt lade grunden till det som idag är en av Nordens främsta specialister inom momentkontroll. Med över 60 års erfarenhet av momentteknik har vi vuxit från ett bredare verktygssortiment till att bli ett renodlat specialistbolag.
Vi är stolta över vårt kunnande - men ännu mer över våra långsiktiga relationer. Hos oss möts teknisk precision och personligt engagemang. Vi hjälper industri och återförsäljare att skapa säkra, hållbara och driftsäkra lösningar - och vi gör det med både hjärta och expertis.
Tjänstebeskrivning
Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i vår fortsatta utveckling. Som B2B-säljare med ansvar för återförsäljare blir du en viktig länk mellan Fambra, våra partners och industrikunder. I första hand kommer du bearbeta kunder och potentiella möjligheter i Västsverige.
Du får helhetsansvar för att utveckla och stärka vårt återförsäljarnätverk samtidigt som du aktivt bearbetar nya kunder inom tillverkande industri. Rollen är både strategisk och operativ - du planerar långsiktigt, men trivs lika bra ute hos kund där affärerna faktiskt händer.
Du kommer bland annat att:
• Utveckla och strukturera återförsäljarnätverk
• Driva aktiv nykundsbearbetning mot industri och tekniska inköpare
• Ge teknisk rådgivning inom momentverktyg och förbandsteknik
• Planera och genomföra gemensamma kundbesök med återförsäljare
• Hålla produktutbildningar och tekniska presentationer
• Arbeta med offertframtagning och uppföljning
• Arbeta strategiskt med distrikt- och marknadsutveckling
Det här är rollen för dig som gillar kombinationen teknik, affärer och relationer - och som vill vara med och bygga något långsiktigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är relationsskapande, strukturerad och resultatorienterad. Du har ett starkt affärsdriv och trivs i en roll där du självständigt planerar och driver ditt arbete framåt. Du inger förtroende i dialogen med såväl tekniska inköpare som återförsäljare och har en naturlig förmåga att bygga långsiktiga samarbeten. Din tekniska nyfikenhet gör att du gärna sätter dig in i kundens applikation och bidrar med lösningar som skapar verkligt värde.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet av teknisk B2B-försäljning
• God förståelse för industriella processer och mekanik
• Erfarenhet av arbete med eller mot återförsäljare
• Vana att arbeta mot tydliga mål och budget
• Kunskap inom momentverktyg, ISO 6789, kalibrering eller förbandsteknik är meriterande
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du mer än en säljroll - du får möjlighet att påverka, utveckla och sätta din prägel på en affär med stark framtidspotential. Vi är ett specialistbolag där beslutsvägarna är korta och där din kompetens och ditt engagemang märks.
Du får frihet under ansvar, en attraktiv bonusmodell och tjänstebil - men framför allt får du vara en del av ett företag där erfarenhet, kvalitet och personliga relationer står i centrum.
Företaget ligger i Alingsås. Placering för rollen är Västra Götalandsregionen.
Välkommen till Fambra - vi ser fram emot att växa tillsammans med dig.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Lina Murro tel 0702420766. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
