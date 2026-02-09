B-Chaufför
Hans Wirström Temp Transporter AB / Fordonsförarjobb / Härryda Visa alla fordonsförarjobb i Härryda
2026-02-09
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hans Wirström Temp Transporter AB i Härryda
, Partille
, Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vi på HWT Transport söker nya medarbetare.
Just nu växer företaget och vi är i behov av fler chaufförer.
Arbetet består av boxleveranser till butiker, gallerior och köpcentrum i och runt om Göteborg. Jobbet är fysiskt och kräver att man är lösningsorienterad och strukturerad samt kunna prestera under tidspress.
Arbetstiden är dagtid men arbetslängden varierar beroende på tilldelat område och paketvolym, ca kl08-17.
Vi levererar alla veckans dagar.
Vi söker i synnerhet folk som vill köra varje dag, 5 dagar i veckan. Färre dagar är också aktuellt men prioriteras lägre.
Vi ser gärna att både killar och tjejer söker tjänsterna.
Tidigare erfarenhet inom logistik och transport är meriterande.
• ------------------------------------------------------------
Fast timlön, 160kr/h + Ob tillkommer
• Försäkring (AFA) och extra Tjänstepension (SAF-LO) via Fora
• Semesterersättning 12%
• ------------------------------------------------------------Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
B-körkort.
Kunna flytande svenska i tal och skrift.(Meriterande)
Alternativt flytande engelska.
• ------------------------------------------------------------
Då vi har otroligt mycket att göra under dagarna så besvarar vi frågor via mail.
Maila till fraga@hwtt.se
om du har funderingar.
Vi tar emot alla arbetsansökningar via E-post.
CV och Personligt brev skickas till jobb@hwtt.se
OBS, nämn i titeln på ansökan:
"Jobbansökan HWT Transport Boxleverans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@hwtt.se Arbetsgivare Hans Wirström Temp Transporter AB
(org.nr 556928-3699)
435 30 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9732894