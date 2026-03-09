Azure Cloud Engineer
Avaron AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-03-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Cloud Engineer till ett uppdrag där du får vara med och vidareutveckla en modern cloud delivery-förmåga med fokus på skalbara, säkra och kostnadseffektiva lösningar. Du blir en del av ett team som ansvarar för digital workplace, samarbetslösningar och integrationer, med leveranser inom klienthantering, samarbetsapplikationer, identity & access management samt applikationsintegrationer. Rollen kombinerar strategiskt arbete med hands-on implementation i en miljö där Azure är primär plattform och självservice är en viktig princip.
ArbetsuppgifterDesigna, implementera och vidareutveckla skalbara, säkra och kostnadseffektiva molnarkitekturer
Utveckla och förvalta plattformar, landing zones och bastjänster med Infrastructure as Code
Hantera daglig molndrift, monitorering, automation och förbättring av tillförlitlighet
Säkerställa implementation av säkerhetsbest practice, IAM och relevanta compliance-kontroller
Samarbeta med plattformsteam och andra intressenter för att stödja rätt tekniska vägval
Bidra med teknisk rådgivning och påverka arkitekturella beslut
Sätta dig in i teamets tjänster och stötta användare i dialog kring lösningar och förbättringar
KravMinst 5 års relevant erfarenhet inom cloud engineering, plattform eller arkitektur
Mycket god hands-on-erfarenhet av minst en större molnplattform (Azure, AWS eller GCP), där Azure är primär
Stark kompetens inom Infrastructure as Code
Erfarenhet av CI/CD-pipelines
Erfarenhet av Kubernetes
God kunskap inom cloud networking och säkerhet
Erfarenhet av identity & access management
Mycket god kommunikativ förmåga i engelska, både muntligt och skriftligt
Förmåga att arbeta självständigt, driva teknisk riktning och verka i komplexa miljöer
Van att arbeta i tvärfunktionella team
Möjlighet att genomgå bakgrundskontrollSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7352658-1881183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9784836