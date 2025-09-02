Avtalsutvecklare, vikariat
2025-09-02
Var med och gör varje dag lite godare!
Är du en erfaren avtalsutvecklare som vill vara med och fortsätta stärka vårt arbete inom vår försäljningsorganisation som jobbar med våra offentliga kunder? Vi söker dig som med stort affärsmannaskap och analytiska färdigheter vill ansvara för avtalsutvecklingen för våra offentliga kunder. Majoriteten av din tid kommer du att jobba i våra olika affärssystem, excel och BI-verktyg.
Vi på Martin & Servera levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök, över hela Sverige. Som marknadsledare driver vi utvecklingen och jobbar hårt för att göra varje dag lite godare. I rollen som avtalsutvecklare är du en viktig resurs för att utveckla vår offentliga affär. Du har kontinuerlig kontakt med dina kunder och deltar tillsammans med Key Account Manager i diverse kundmöten.
Du kommer ingå i ett team där alla delar på ansvaret för vår affär inom funktionen Försäljning Offentlig i Norrköping. Vi är väldigt målinriktade och måna om att ligga steget före, vi är mottagliga för omvärldens nya krav på oss - det är så vi utvecklar vår affär och behåller positionen som marknadsledare. Vi drivs alla av att göra långsiktiga hållbara affärer. Som team visar vi mod och engagerar oss för att vara en positiv kraft i samhället och i arbetsteamet där vi utmanar varann till att varje dag bli lite bättre och att ha kul på jobbet.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta och samtidigt minimera negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
I din roll som avtalsutvecklare ansvarar du för avdelningens utveckling av pågående avtal. Det innebär att du kommer:
• Ansvara för vård av prislistor och kontinuerliga prisjusteringar
• Strategisk utveckling av kundavtal
• Hantera förändringar i avtal och produktönskemål från kunder
• Dagligen uppdatera och säkerställa korrekt innehåll och kvalitet i befintliga avtal
• Ta fram statistik och löpande göra uppdateringar gällande pris, artiklar och kundinformation
• Göra lönsamhetsanalyser
Du kommer rapportera till Affärschef Offentlig Försäljning i Norrköping. Våra kunder finns inom kommun, region och stat, och omsätter ca 4,4 miljarder kronor årligen. Du har kollegor på tre platser i Sverige där samarbete är viktigt för att möta framtidens krav. Försäljning Offentligs organisationsstruktur gör att du har stor möjlighet att påverka arbetssättet. En del av samarbetet sker i projektform.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
För att klara arbetsuppgifterna är du van vid att arbeta självständigt och har en vilja till affärsmannaskap. Du är analytisk, ansvarsfull, noggrann och stresstålig. Ett metodiskt arbetssätt är en förutsättning för att lyckas som avtalsutvecklare. Du är flexibel, tycker om problemlösning och är drivande i utveckling av framtidens arbetssätt. Om du känner igen dig med ovan och vill bli en del av ett härligt team tror vi att det här är rätt roll för dig.
För att lyckas i rollen tror vi dessutom att du har:
• En inre drivkraft för att skapa lönsamma affärer, ett sinne för detaljer, noggrannhet och uthållighet som också gör att du kommer att trivas i rollen som avtalsutvecklare
• Relevant utbildning, du har lägst gymnasiekompetens.
• Förmågan att läsa och förstå avtalstext och kunna formulera dig korrekt och effektivt på svenska i tal och skrift
• Mycket god IT-vana, framförallt Excel och affärssystem. Om du har erfarenhet av BI-verktyg som t ex Power BI är det meriterande.
• Att du trivs med att arbeta både enskilt och i grupp
• Stort intresse för mat och måltidsbranschen
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
Sista ansökningsdag är 2025-09-28
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat tom 2026-12-31 med möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Adress: Ströbogatan 28, Norrköping
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Magdalena Harrysson, Affärschef Offentlig, magdalena.harrysson@martinservera.se
Vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl.
Facklig företrädare: Victor Ryd, 036-149636.
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss! Ersättning
