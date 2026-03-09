Avdelningschef till Samordningsavdelningen
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om makt och inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Jämställdhetsmyndigheten är en hbtqi-strategisk myndighet, vilket innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.
Jämställdhetsmyndigheten genomför en omorganisation vilket öppnar upp nya möjligheter. Nu söker myndigheten tre nya avdelningschefer och här söker vi en avdelningschef till Samordningsavdelningen.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Samordningsavdelningen förvaltar och utvecklar olika typer av myndighetsövergripande funktioner och är indelad i sex enheter: Enheten för nationell samordning mot prostitution och människohandel, Enheten för nationell samordning mot hedersrelaterat våld och förtryck, Enheten för samordning av våldsprevention, Enheten för jämställdhetsintegrering, Enheten för samordning mot mäns våld mot kvinnor samt Enheten för samordning inom jämställdhet.
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla och samordna Samordningsavdelningens verksamhet. Uppdraget innebär att leda och utveckla myndighetens arbete med stöd, kunskap och samordning inom hela jämställdhetspolitiken. Du skapar goda förutsättningar för medarbetarna och arbetar målmedvetet för att bygga en gemensam riktning för hela avdelningen. Avdelningen stödjer och samordnar aktörer på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Avdelningen leder och driver flera nationella nätverk inom områden som bland annat jämställdhetsintegrering, mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Du är direkt chef för sex enhetschefer och leder avdelningens ledningsgrupp.
Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till generaldirektören.Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
• Flerårig chefs- och ledarerfarenhet inklusive erfarenhet av att leda genom andra.
• Erfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbete.
• Flerårig erfarenhet av arbete och styrning inom offentlig förvaltning.
• Bred kunskap om jämställdhetspolitikens område.
• Erfarenhet av att samverka med andra aktörer för att uppnå resultat.
• Relevant akademisk utbildning.
• Mycket god svenska i tal och skrift samt god förmåga att kommunicera på engelska.
Vi ser det som meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete inom jämställdhetspolitikens område inom kommun, region eller statlig myndighet.
• Erfarenhet av eller kunskap om jämställdhetsarbete inom civilsamhället.
• Erfarenhet av kultur- och förändringsarbete.
Meriterande innebär att det är en fördel om du uppfyller följande krav, men de är inte obligatoriska, för att kunna vara aktuell för tjänsten.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Vi söker dig som är och har:
• Strategisk och relationsskapande ledare med förmåga att skapa legitimitet och förtroende internt och externt.
• Förmåga att tydliggöra myndighetens uppdrag, roll och gränser i komplexa samverkansmiljöer.
• Trygg i att fatta beslut och prioritera i frågor med starkt engagemang hos medarbetare och samverkansparter.
• Social och kommunikativ förmåga samt genuint intresse för arbetsmiljö, kultur och samarbete.
• Hög integritet och förmåga att driva utveckling med fokus på kvalitet och resultat i sakfrågor.
Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma.
Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Myndigheten erbjuder flera förmåner som fokuserar på hälsa och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, till exempel viss möjlighet att arbeta på distans, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2026.
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig rekryterare för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
I den här rekryteringen samarbetar Jämställdhetsmyndigheten med Adecco och senior rekryteringskonsult stefan.wangdell@adecco.se
076 138 48 17.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Stefan Wangdell. Kontaktuppgifter till fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Beatrice Löfström 031-392 91 04.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Jämställdhetsmyndigheten tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
