Avdelningschef till neurooperation
2026-04-01
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande uppdrag som avdelningschef för neurooperation. Avdelningen bedriver både akut och planerad neurokirurgisk verksamhet, med operationer på både vuxna och barn. Majoriteten av våra patienter kommer från region Mellansverige och vi genomför cirka 2 400 operationer per år. Verksamheten är aktiv dygnet runt med jour, kvällar, nätter och helger.
Hos oss arbetar ett engagerat team bestående av läkare, operationssjuksköterskor och undersköterskor, med ett nära samarbete med anestesipersonal. Avdelningen har sex operationssalar, inklusive en nybyggd intraoperativ MR-hybrid där verksamheten bedrivs tillsammans med röntgen och anestesi. Här kan MR-undersökningar göras under pågående operation och robotarm används för biopsier och placering av elektroder, vilket ger avancerade och precisa kirurgiska möjligheter. En stor del av operationerna utförs mikrokirurgiskt, och det finns goda möjligheter för medföljning under ingrepp via storbildsskärmar, vilket skapar unika lärande- och utvecklingsmöjligheter för teamet.
Ditt uppdrag
Som avdelningschef leder, planerar och utvecklar du en högspecialiserad operationsverksamhet. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö och kompetensförsörjning samt för att säkerställa välfungerande operationsflöden, effektiv resursplanering och hög patientsäkerhet.
Uppdraget omfattar även ansvar för ekonomi, uppföljning och verksamhetsutveckling. Du driver aktivt förbättrings- och förändringsarbete och fattar beslut i en komplex och tempofylld miljö. Genom ett tydligt och närvarande ledarskap skapar du engagemang och främjar ett gott tvärprofessionellt samarbete. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschefen. Publiceringsdatum2026-04-01Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård och har gedigen erfarenhet av kliniskt arbete. Tidigare erfarenhet av chefs- och/eller ledaruppdrag inom hälso- och sjukvård är meriterande.
Din kompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Som chef är du stresstålig och har förmågan att se och förklara helhet. Du är bekväm med ett motiverande ledarskap. Du har insikten att fokus på kvalitet bidrar till goda resultat även för produktivitet, ekonomi och arbetsmiljö. Du förstår också vikten av god kommunikation, god samarbetsförmåga samt har god förmåga att planera och leda mot våra uppsatta mål för verksamheten
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett tidsbegränsat förordnande som avdelningschef på tre år, eller en tillsvidareställning som avdelningschef beroende på tidigare erfarenhet enligt Regions Uppsalas direktiv samt en tillsvidareanställning inom din profession. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Lisa Arvidsson, 018-617 29 57
Biträdande Verksamhetschef Erika Steffansson, 018-611 40 42
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
