Avdelningschef Infrastruktur
Vill du driva tillväxt i Sverige med Malthe Winjes beprövade lösningar för styrning och övervakning av samhällskritisk infrastruktur.
Vill du ta ett helhetsansvar för att utveckla och bygga upp affärsområdet Infrastruktur i Sverige i ett bolag med tydliga tillväxtambitioner?
Nu söker vi en Avdelningschef Infrastruktur som vill kombinera affärsutveckling, kundrelationer och teknisk förståelse i en roll med stort mandat och tydlig påverkan. Rollen verkar i en framtidsbransch där VA-infrastruktur och transport är avgörande samhällsfrågor.
Om rollen
Som Avdelningschef Infrastruktur ansvarar du för att utveckla och driva företagets verksamhet inom VA och transportlösningar i Sverige. Rollen är både strategisk och operativ och innebär att du arbetar nära systemintegratörer (SI), leverantörer och kunder för att utveckla marknaden och skapa nya affärer. Våra lösningar är baserade på många års erfarenhet från Norge.
Du får ett tydligt mandat att bygga upp och forma avdelningen Infrastruktur, samtidigt som du arbetar nära koncernens teknik-, projekt- och marknadsfunktioner. På sikt kommer du även att bygga upp och leda ett team i Sverige. Du rapporterar direkt till VD.
Ditt uppdrag
• Utveckla och driva avdelningen Infrastruktur (VA och transport) i Sverige med fokus på tillväxt och lönsamhet
• Bygga och utveckla relationer med systemintegratörer och partners
• Fortsätta och utveckla relationer med företagets systemleverantörer
• Följa och bevaka offentliga upphandlingar samt delta i anbuds- och avtalsprocesser
• Samarbeta nära marknads-, projekt- och teknikfunktioner inom koncernen
• Bygga upp och leda ett team, som ska stödja våra systemintegrationer
Rollen erbjuder en unik möjlighet att bygga och forma avdelningen Infrastruktur i Sverige, med stort inflytande över strategi, prioriteringar och marknadssatsningar. De lösningar som ska erbjudas systemintegratörerna och den svenska marknaden baseras på starka referenser från vårt företag i Norge
Du kommer att arbeta i en framtidsbransch där vattenförsörjning, VA-infrastruktur och transport är centrala samhällsfrågor, och där teknisk utveckling, digitalisering och hållbarhet driver nya lösningar.
Här får du kombinera entreprenörskap, affärsutveckling och teknisk förståelse i en roll där du gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-03-19Bakgrund
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant område, exempelvis VA-process, automation, el, maskin eller motsvarande
• Flerårig erfarenhet från kritisk samhällsinfrastruktur, exempelvis VA-branschen, systemintegration, konsultverksamhet eller leverantör
• Erfarenhet av kundrelationer och uppföljning av leveranser
• Det är nödvändigt å ha kunskap om SCADA- och PLC-system
• God förståelse för offentliga upphandlingar och avtalsformer
• Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
• Erfarenhet av ledarskapDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Kundorienterad och motiverad av att bygga upp och utveckla en marknad
• Erfarenhet av projektgenomförande mot offentliga myndigheter
• Strukturerad med förmåga att prioritera och driva affären framåt
• Självständig, men samtidigt trygg i samarbete med kunder, kollegor och partners
• Relationsskapande och bekväm i rollen som bolagets ansikte utåtSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Malthe Winje med LH Affärsutveckling. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta:
Louise Harrysson +46 72 311 98 39 louise.harrysson@lh-affarsutveckling.se
eller
Anne-Lie Lind +4670 511 90 57 anne-lie.lind@lh-affarsutveckling.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Om Malthe Winje
Malthe Winje grundades 1922 och är idag en nordisk koncern med verksamhet i Norge, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Ukraina, Kenya, Rwanda, Burundi och Kina. Koncernen arbetar med lösningar inom vatten och avlopp, transport, bygg och energi - områden som utgör samhällets kritiska infrastruktur.
Koncernen har cirka 170 medarbetare och en omsättning på omkring 650 MNOK. Läs mer på www.mwg.no
och www.mwa.se.
Malthe Winje Automation:
Genom att kombinera vår omfattande domänkunskap inom automation, övervakning och process med de mest moderna molnbaserade lösningarna för analys, maskininlärning och artificiell intelligens är vi en totalleverantör av styrning och digitalisering till våra kunder. Våra system och SaaS-/PaaS-tjänster används för att styra och övervaka samhällskritisk infrastruktur. Säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet i våra tjänster står därför i starkt fokus.
Företagets styrsystem är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 27001 (informationssäkerhet). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
