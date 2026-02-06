Avdelningschef Hälso- och sjukvård
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2026-02-06
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Välfärd Gävle samlar kommunens socialtjänst för alla åldrar, den kommunala primärvården, funktionshindersfrågor, socialpsykiatri samt arbetsmarknadsfrågor. Sektorn omfattar ca 2900 medarbetare varav närmare 120 chefer.
Sektorn arbetar mot tre politiska nämnder, varav två fullgör kommunens ansvar som vårdgivare: Omvårdnadsnämnden samt Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.
Sektorns högsta ledning är Välfärd Gävles sektorledning, där bl a fem avdelningschefer ingår. Avdelningschefen för Hälso- och sjukvårdsavdelningen är en av dessa funktioner.
Hälso- och sjukvårdsavdelningen är indelad i fyra geografiska enheter; Nord, Öst, Syd och Väst samt Enheten för rehabilitering. Medarbetare är verksamma inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboende och LSS/socialpsykiatri och utför arbetsuppgifter utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Avdelningen leds av en avdelningschef som har en underställd verksamhetschef, som i sin tur har fem enhetschefer. Avdelningen har ca 130 medarbetare.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som avdelningschef för Hälso- och sjukvård har du det yttersta ledningsansvaret i sektorn för vår legitimerade personal. Du är bärare av den kommunala primärvården på strategisk nivå, i länets största kommun och du har en strategiskt central roll i det kommunala kärnuppdraget.
Att leda avdelningen ställer krav på att hantera olika perspektiv, styrning från olika håll, och hög komplexitet. Som ledare förmår du att skapa, utveckla och upprätthålla goda och professionella relationer till patienter, samverkansparter och medarbetare där du bygger relevanta, strategiska kontaktnätverk inom och utanför organisationen.
Det är din uppgift att säkerställa att den kommunala primärvården håller en hög kvalitet, att det finns en fungerande samverkan med andra vårdgivare inom primär- och specialistvård, samt internt inom Gävle kommun.
Några av dina ansvarsområden:
• Övergripande ledningsansvar för legitimerad personal inom kommunal primärvård
• Säkerställa hög kvalitet i vård och rehabilitering enligt HSL
• Strategisk styrning och uppföljning av verksamhet, kvalitet och resultat
• Implementering av nationella riktlinjer och förändringsarbete
• Stöd och ledning av verksamhetschef som i sin tur leder fem enhetschefer
Du har också ansvar för samverkan:
• Med den regionala hälso- och sjukvården (primär- och specialistvård)
• Med andra kommunala verksamheter
• Med privata utförare inom kommunen
Du har sektorchef som närmaste chef och du är en del av sektorledningen för Välfärd Gävle. Avdelningens ledningsgrupp leds av dig och du kommer vara föredragande för nämnder i dina ansvarsfrågor.Kvalifikationer
Du har en god förmåga att sätta samman uppdrag, strukturer och processer för att organisationen ska kunna förverkliga uppdrag och mål. Genom underställda chefer har du förmågan att skapa resultat som bygger på ett gemensamt ägande. Du förstår och kan hantera möjligheter och utmaningar med att arbeta strategiskt och långsiktigt i en organisation av Välfärd Gävles storlek och omfattning av verksamheter.
Vi söker dig som har följande:
* Högskole- eller universitetsexamen inom hälso- och sjukvård
* Erfarenhet av att leda chefer inom hälso- och sjukvård, gärna från en kommunal aktör
* God förståelse för hälso- och sjukvårdslagstiftningen
* Erfarenhet av förändringsledning, implementering av nationella riktlinjer och systematisk uppföljning samt utveckling av vårdkvalitet
Vi värdesätter förståelse och intresse för ledarskap i en politiskt styrd organisation samt erfarenhet av att informera och föra dialog med den politiska nivån. Erfarenhet av extern kommunikation och mediekontakter, även i krävande sammanhang, ses som meriterande.
För att lyckas i rollen har du förmågan att:
* arbeta strategiskt och identifiera visioner och planer och se vikten av systematisk uppföljning av dessa
* ta initiativ i sociala sammanhang och skapa förtroendefulla relationer
* se logik och samband i komplex information samt omsätta detta till långsiktiga lösningar
* utifrån förståelsen för helheten, ange riktningen för verksamheten och tydliggöra mål
* leda stödjande och vara tillgänglig
* uppvisa hög medvetenhet om dina styrkor, utvecklingsområden och potential
* agera tillitsfullt, delegera och ge handlingsutrymme där det är motiverat, där det behövs och där det är möjligt
* fatta svåra beslut, även i utmanande situationer
* kommunicera tydligt och förklara orsakerna till beslut samt underbygga argument med fakta
* samtala och agera förtroendeingivande i olika sammanhang samt skapa en öppen dialog, ge, söka och ta konstruktiv feedback
* våga pröva nya arbetsmetoder som utvecklar verksamheten
* hantera oklara situationer, se möjligheter och lösningar samt leda i förändring
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Kontakt
Sektorschef Välfärd Gävle
Magnus Höijer magnus.hoijer@gavle.se 026-17 96 82 Jobbnummer
9728042