Avdelningschef Ballast
Svevia AB (publ) / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevia AB (publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en Avdelningschef till division Industri och vår verksamhet inom ballast. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med det stora företagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som Avdelningschef
Som avdelningschef hos oss på Svevia kommer du att leda och planera ballastverksamheten utifrån uppsatta mål. Du arbetar strategiskt med ansvar för avdelningens budget och ekonomi samt har en operativ förmåga att omsätta planer till konkreta initiativ. I rollen ingår ett ansvar för en omsättning på ca 700 mSek och en ballastvolym på 6000 ton. Inom avdelningen arbetar ca 50 personer, varav ett antal chefer och specialister är direktrapporterande till dig som avdelningschef.
I rollen arbetar du med marknadsföring av verksamheten för att skaffa nya kunder och uppdrag. Du har ett resultat-, miljö- och arbetsmiljöansvar och leder avdelningens ledningsgrupp. Den ena dagen kommer inte vara den andra lik, men för att nämna några fler arbetsuppgifter kommer du även att:
• Utforma, formulera och leda avdelningens övergripande strategi och bryta ned den till aktiviteter.
• Verka för ett gott samarbete och främja en säker arbetsmiljö inom hela Svevias värdekedja.
• Representera avdelningen både internt och externt i olika projektgrupper och forum, samt deltar i divisionens ledningsarbete.
Du arbetar aktivt för att få ihop helheten inom avdelningen - affären och medarbetarna - för att växa genom god lönsamhet. En framgångsfaktor är att skapa gemensamma arbetssätt och en god kostnadskontroll. I din roll utvecklar du verksamheten med fokus på säkerhet, lönsamhet och hållbarhet.
Vem är du?
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom bygg & anläggning, akademisk ingenjörs- eller ekonomexamen, alternativt motsvarande erfarenhet.
Gedigen arbetslivserfarenhet som arbetschef, marknadschef, regionchef eller liknande inom ballast.
Erfarenhet att leda andra chefer, samt att arbeta med övergripande budget- och resultatansvar för en större affärsenhet.
Erfarenhet av produktion, försäljning, kvalitetskontroll och återvinning av ballastprodukter.
Erfarenhet av att jobba med diverse regelverk, styrning och processer - förmåga att navigera i regelverk och standarder.
Det är för oss viktigt att du förstår värdeerbjudandet och viktiga affärsdrivkrafter som påverkar kunder och andra aktörer. Du kommer ansvara för förändringsledning inom området och blir en nyckelspelare för att skapa en robust lönsamhet framåt!
Ditt ledarskap och personlighet blir viktig för oss. På Svevia arbetar vi aktivt med en ledarprofil för att tydliggöra ledarskapet hos varje chef.
Som ledare kommunicerar du regelbundet och transparent för att skapa förståelse och samsyn. Du är även lyhörd för andras perspektiv och bidrar till ett inkluderande samtalsklimat för att hitta de rätta lösningarna.
Du tar initiativ till samarbete och möjliggör medarbetares delaktighet i utveckling av verksamheten.
Som avdelningschef prioriterar och sätter du tydliga mål för affären som följs upp på ett strukturerat sätt. Du agerar proaktivt för att hantera förändringar, skapa effektivitet och fatta beslut.
Du sätter alltid säkerheten först.
I denna roll behöver du vara marknads- och affärsinriktad för att vidareutveckla ballastaffären inom vår organisation. Vårt mål är att skapa en robust lönsamhet så det är en förutsättning att du motiveras av att uppnå goda resultat.
En del av något större
Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra skickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Tjänsten är på heltid och du utgår ifrån någon av Svevias många etableringar som t ex Stockholm, Umeå, Jönköping, Göteborg eller Malmö. I rollen ingår resor mellan våra etableringar och arbetsplatser.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 8 februari. Slutligt urval görs efter sista ansökningsdatum.
Rekryteringsprocessen kommer bestå av digital intervju, logik- och personlighetstestning samt fysiska intervjuer. Slutkandidaten kommer genomgå referenstagning och bakgrundskontroll.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Rekryteringschef Daniel Nilsson (daniel.t.nilsson@svevia.se
). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7048824-1797285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Fleminggatan 20 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9695830