Avdelningsadministratör
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Trivs du med variation och att ha många bollar i luften? Är du en strukturerad administratör med god systemvana? Då kan det vara dig vi söker! Vi söker nu en avdelningsadministratör till vår verksamhet.
Som avdelningsadministratör hos oss har du en central roll i att ge stöd och service till en avdelning med cirka 400 medarbetare.
Dina arbetsuppgifter är varierade och inkluderar:
Schemaläggning
Inköp
Direktupphandlingar
Hantera ärenden i systemet Personec
Du ansvarar även för:
Hantering av kort och taggar
Konferensbokningar
Övrigt administrativt stöd utifrån verksamhetens behov
Rollen innebär många kontaktytor - du samarbetar löpande med kollegor och chefer inom hela organisationen och bidrar till att vardagen flyter på för avdelningen. Du blir en viktig del av ett engagerat team med stark gemenskap, samtidigt som du har egna ansvarsområden som ger dig både ansvar och självständighet.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa inom administration och organisationsstöd. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering och är öppna för nya idéer - du välkomnas att delta i utvecklingsuppdrag och bidra till förbättringsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning och erfarenhet
- Erfarenhet av schemaläggning för beredskapstjänstgöring
- Erfarenhet av arbete i Personec och Proceedo
Det är meriterande ifall du har körkort-B.
Som person söker vi dig som tar ansvar - både för dina egna arbetsuppgifter och för gruppens gemensamma leverans. Med de vi är till för i fokus säkerställer du att arbetet utförs på rätt sätt och följer upp resultatet.
I en föränderlig vardag är förmågan att ställa om viktig. Du ser möjligheter snarare än hinder när förutsättningarna förändras och anpassar snabbt både synsätt och arbetssätt efter situationen.
Samarbete är en självklarhet för dig. Genom att lyssna aktivt, visa genuint intresse och respekt för dina kollegor bidrar du till att det gemensamma uppdraget blir så bra som möjligt.
Som kommunikatör uttrycker du dig tydligt både muntligt och skriftligt, och anpassar alltid ditt budskap efter mottagare och situation för att säkerställa att det når fram på rätt sätt.
Slutligen präglas ditt bemötande av lyhördhet och omtanke. Med öppenhet för andras behov, känslor och åsikter skapar du ett respektfullt klimat - och ser bakslag som värdefulla lärdomar snarare än misslyckanden.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Anna-Susanna Lantz, Vision anna-susanna.lantz@stadsmiljo.goteborg.se Jobbnummer
