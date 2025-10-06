Automationstekniker på Dagab Bålsta
Simplex Bemanning AB / Elektronikjobb / Håbo Visa alla elektronikjobb i Håbo
2025-10-06
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Håbo
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige
Automationstekniker till DAGABs högautomatiserade logistikcenter i Bålsta
Vill du arbeta i en av norra Europas mest avancerade logistikanläggningar, där automationslösningar, höglager och brickkranar håller Sveriges matflöden rullande? Då är det här rollen för dig.
Om arbetsplatsen
DAGAB (Axfood) driver ett nytt, högautomatiserat omnilager i Bålsta - över 100 000 m2 med automatik som förser både butiker och e-handel. Anläggningen rymmer torr-, kyl- och frysdelar och har Sveriges största takbaserade solcellsanläggning.
Din roll
Som automationstekniker är du en nyckelperson som ser till att de automatiserade systemen snurrar säkert och effektivt - från uppstart och övervakning till felsökning och planerat underhåll. Du jobbar nära produktionen i ett team med drift- och underhållskollegor. Automationsmiljön omfattar bl.a. höglager, transportörer och kransystem (Witron-lösningar).
Exempel på arbetsuppgifter
Felsökning, reparation och förebyggande underhåll på automationsutrustning och kringutrustning.
Övervakning av produktionsflöden och åtgärd av driftstörningar ("felkorrigering").
Arbete i samtliga temperaturzoner: torrt, kylt och frys.
Samverkan med drift, säkerhet och externa leverantörer för att optimera anläggningens tillgänglighet.
Vem vi söker
Det här är en praktisk och aktiv roll där du rör dig i höglagermiljöer, på mezzaniner och i servicegångar. Därför söker vi dig som:
Inte är höjdrädd - och gärna gillar att klättra när jobbet kräver det (med rätt fallskydd och rutiner).
Är mekaniskt lagd och gillar att meka med grejer - du trivs med verktyg i handen.
Har datorintresse och kan läsa av system, HMI/SCADA och loggar.
Jobbar strukturerat, tar ansvar för säkerhet (QSHE) och gillar att lösa problem tillsammans med andra.
Meriterande
Erfarenhet av lagerautomation/industriell automation (t.ex. Witron/kransystem/transportörer).
El/automationsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Vana att arbeta i miljöer med varierande temperaturer (kyl/frys).
Varför DAGAB?
Du bidrar till ett av Sveriges mest moderna omnilager där automation och hållbarhet går hand i hand - bland annat via Sveriges största taksolcellsanläggning.
En arbetsplats i kontinuerlig uppväxling, där de sista flödena nu är inne och effektförbättringar har följt.
Möjlighet att utvecklas i en stor koncern med tydligt fokus på effektiv, modern och hållbar logistik.
Placeringsort:
Bålsta, norr om Stockholm, i Dagabs logistikcenter (höglager/automationsanläggning).
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
746 36 BÅLSTA Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9543070