Automationstekniker fastighetsautomation till Assemblin
2025-12-11
Vill du arbeta i en verksamhet som präglas av tillväxt och framtidstro? Assemblin behöver växa och söker personer som med driv och engagemang kan göra skillnad i vår grupp och bidra till vår utveckling. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas inom företaget.
Vi söker dig som arbetat några år som tekniker inom fastighetsautomation och vill förstärka vårt A-team på Assemblins filial i Malmö. Vi är en filial med hög teknisk kompetens och som behöver fylla på med fler seniora personer då vi har ett stort kundunderlag runt om i Skåne.
Vi söker dig som har:
Några års branscherfarenhet inom fastighetsautomation.
Några års erfarenhet av att ha arbetat med Beckhoff, Abelko, WebPort och/eller Citect.
Erfarenhet av kommunikationsprotokoll som Modbus och MBUS.
Stor vana av programmering, driftsättning och felsökning inom fastighetsautomation.
Systemkunskap inom VVS.
Förståelse gällande värme och ventilation.
Vana av att jobba i team men också är van vid självständigt arbete.
Vi värdesätter både din nyfikenhet för teknik, din tekniska och sociala kompetens samt din samarbetsförmåga med kollegor och kunder.
En förutsättning för tjänsten är B-körkort, då resor ingår i tjänsten (oftast över dagen).Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Programmering.
Driftsättning.
Felsökning.
Ombyggnation av styrsystem.
Assemblin erbjuder:
Fast anställning.
En arbetsgivare som inte är så känslig för lågkonjunktur.
En arbetsgivare som satsar och har god framtidstro i en bransch med högt tryck.
En filial med stor teknisk expertis där det hålls regelbundna workshops för att få alla anställda att utvecklas.
Bra och stöttande kollegor med bra supportfunktion.
Möjlighet till tjänstebil.
Placeringsort:
Filialkontoret är placerat i Malmö.
Vår värdegrund:
Värdegrunden är grunden i vår gemensamma kultur, som vägleder oss i vårt dagliga arbete.
Vi kan
Med rätt kompetens, erfarenhet och utrustning utför vi vårt jobb med stolthet. På så vis bidrar vi alla till att göra våra kunder nöjda.
Vi vill
Engagemang och nyfikenhet driver oss framåt. Genom att ständigt utveckla oss själva och vår verksamhet skapar vi smarta och hållbara installationer för våra kunder.
Vi bryr oss
Tillsammans utför vi vårt jobb med stor respekt för varandra och våra kunder. Vi tar också ansvar för miljön och samhället omkring oss
Assemblin
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationslösningar som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt.
Vi har en omsättning på 12,9 miljarder kronor och cirka 6 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden.
Här är vi:https://assemblin.se/Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Emajsi. Vid frågor, vänligen kontakta rekryteringskonsult Johanna Vonasek Haraldsson, johanna@emajsi.se
, 0709950595.
Vi arbetar med kontinuerligt urval, så varmt välkommen att registrera din CV och fyll i frågeformuläret, så kontaktar vi dig så snart vi kan.
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
