Automationstekniker
Spendrups Bryggeri AB / Maskiningenjörsjobb / Ludvika Visa alla maskiningenjörsjobb i Ludvika
2026-02-09
Anställningsform: tillsvidareanställning på heltid, 3-skift | Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Ansök senast: 1 mars
Nu söker vi dig som vill bli Automationstekniker hos oss på Spendrups! Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta med modern automation och produktionsteknik. Bli en viktig del i vårt team på Automationsavdelningen och ta dig an en roll där din tekniska skicklighet får blomstra!
Om rollen
Automationsavdelningen ingår i underhållsorganisationen som har ca 80 medarbetare och ansvarar för underhållet på vårt bryggeri i Grängesberg. Avdelningen utför, på uppdrag av sina kunder, allt från akut- till förebyggande underhåll och driver även projekt och förbättringar. Avdelningen med sina 17 medarbetare ansvarar för allt el- och automationsrelaterat underhåll i produktionen och omfattar avdelningarna media, ölprocess, beredning och tappning.
I rollen som automationstekniker kommer du att arbeta med både avhjälpande- och förebyggande underhåll. Du kommer verka över hela bryggeriet och ingå i en 3-skiftstyrka som består av två automationstekniker och tre mekaniker. I rollen ingår skiftarbete och beredskap.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Felsökning
Underhåll av maskin- och processutrustning
Uppgradering av maskiner, utbyte av PLC och HMI
Avrapportering av utfört arbete i vårt underhållsystem
Optimering av befintliga styrningar/maskiner
gymnasial utbildning med inriktning mot el- och/eller automation
god datorvana och förmågan att lätt tillgodogöra dig teknisk dokumentation
god förmåga att uttrycka dig i både svenska och engelska i tal och skrift då du i rollen har kontakt med både svenska och utländska leverantörer.
Meriterande
erfarenhet från underhåll i processindustri
erfarenhet från arbete i Siemens Step7, Tia och WinCC eller liknande
erfarenhet av Profinet och andra bus-system
erfarenhet av drivsystem
Vi tror att du är en serviceinriktad och strukturerad person med en god analytisk förmåga. Du gillar att sätta upp mål och jobba mot resultat, samtidigt som du gärna tar initiativ och fattar beslut på ett sakligt sätt. För oss är det också viktigt att du trivs med att samarbeta och att du har lätt för att knyta kontakter med kollegor i olika delar av företaget.
Kontaktpersoner:
Underhållschef: Fredric Melin, 0705504576
Automationschef: Ulf Andersson, ulf.andersson@spendrups.se
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
