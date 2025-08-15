Automationstekniker
NearYou Sverige AB / Elektronikjobb / Uddevalla Visa alla elektronikjobb i Uddevalla
2025-08-15
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Uddevalla Energi söker en Automationstekniker med positiv energi !
Hos oss på Uddevalla Energi är det viktigt med en arbetsmiljö med mycket glädje och engagemang som ger oss energi att prestera vårt bästa. Varje medarbetares delaktighet är en värdefull framgångsfaktor. Genom att utvecklas som medarbetare utvecklar vi också vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för en hållbar stad och vi söker ständigt nya vägar att förenkla livet för våra kunder. Din energi är framtiden.
Du trivs i en värderingsstyrd verksamhet där professionell, engagerad, resurssmart och inkluderande är ledord i vardagen. För dig är det en självklarhet att komma till jobbet med engagemang och framåtanda .
Är du en problemlösare med passion för teknik och hållbarhet? Som automationstekniker hos Uddevalla Energi blir du en del av ett dynamiskt team där din kreativitet och tekniska skicklighet värderas högt. Utvecklas i din yrkesroll och bidra till en grönare framtid med oss!
Tjänstebeskrivning
Som Automationstekniker kommer du att diagnostisera och lösa problem i elektriska system, genomföra förebyggande underhåll och reparationer, kalibrera instrument, installera nya system och bidra med förbättringsförslag för ökad driftsäkerhet.
• Diagnostisera och lösa problem i elektriska och signalrelaterade system med stöd av tekniska ritningar och dokumentation.
• Genomföra förebyggande underhåll och reparationer för att minimera driftstopp.
• Kalibrera och justera instrument för att säkerställa hög precision och driftsäkerhet.
• Installera och driftsätta nya instrument och system tillsammans med teamet.
• Bidra med idéer och lösningar för att förbättra anläggningens system och säkerhetsrutiner.
Som en del av teamet arbetar du nära dina kollegor för att lösa både vardagliga utmaningar och långsiktiga förbättringar. Du har även möjlighet att delta i mindre projekt där din tekniska kunskap och problemlösningsförmåga verkligen gör skillnad. Utöver ordinarie arbete ska du vara beredd att delta i övriga förekommande arbeten samt senare även ingå i beredskapsorganisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst en treårig gymnasieutbildning inom el, automation eller likvärdig inriktning. Du har några års praktisk erfarenhet inom automation och är van vid arbete med instrumentering, gärna från processindustrin. För att lyckas i rollen krävs goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt att du innehar ett B-körkort. Din tekniska erfarenhet är avgörande för att säkerställa kvalitet och säkerhet i arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av elarbeten i industrimiljö eller industriell automation, vilket kan ge dig en fördel i arbetet hos oss. Vi värdesätter också din datorvana, särskilt om du har kunskaper i Microsoft Office-paketet. Din förmåga att hantera komplexa system och bidra med idéer för förbättringar kan göra dig till en värdefull medlem i vårt team. En vilja att lära sig och utvecklas är alltid uppskattad.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss erbjuds du ett brett ansvar i ett engagerat energibolag som drivs av viljan att vara i framkant. Vi erbjuder dig en spännande framtid i ett bolag som satsar på miljön och sätter kunderna i främsta rummet. En arbetsplats och ett företag som är mycket omtyckt av både medarbetare och kunder vilket syns inte minst i våra regelbundna kund- och medarbetarundersökningar. Hos oss tar vi vara på varje medarbetares energi .
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Magnus Andersson tel 0707-858444 eller mejl magnus.andersson@nearyou.se
. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
snarast, dock senast lördag 30 augusti 2025. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Jobbnummer
9459871