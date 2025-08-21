Automationsspecialist inom Active Directory - konsultuppdrag
2025-08-21
Beskrivning
Vi söker nu en erfaren AD automationsspecialist som vill arbeta i en central roll inom Identity & Access Management (IAM).
I rollen blir du en del av gruppen Access Management och kommer att vara expert på att analysera, säkra och optimera processer med fokus på Active Directory och automation.Dina arbetsuppgifter
Som automationsspecialist kommer du bland annat att:
Ansvara för drift och utveckling av Active Directory via automation.
Sätta upp och härda AD-miljöer.
Delegera och administrera rättigheter.
Utföra felsökning och problemlösning i komplexa miljöer.
Delta i uppsättning och drift av viss infrastruktur.
Arbeta med övervakning, patchning och säkerhet i befintliga lösningar.
Bidra med expertis i frågor inom accessområdet.
Förbättra processer och dokumentation för ökad effektivitet och säkerhet.Kvalifikationer
Skall-krav:
Djup erfarenhet av automation, exempelvis med PowerShell.
Flerårig erfarenhet av avancerad systemadministration i Active Directory.
Flerårig erfarenhet inom IAM.
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av ADFS och Keycloak.
Erfarenhet av logghantering och Defender-sviten i Azure.
Bekantskap med Azure Landing Zone.
Kunskaper inom Terraform, Python och Ansible.
Erfarenhet av GitOps och IaC.
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående, noggrann och har ett genuint intresse för Access-området. Du är samarbetsvillig, nyfiken och trivs med att både dela med dig av kunskap och kontinuerligt utveckla dina egna färdigheter.Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Det är viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
