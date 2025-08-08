Automationsingenjör till Ulricehamns Energi
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2025-08-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad Automationsingenjör som vill ta en central roll i våra anläggningar och bidra både i investeringsprojekt och den dagliga driften. Just nu pågår spännande projekt, som exempelvis ett nytt avloppsreningsverk som du kommer bli delaktig i. Välkommen till ett sammansvetsat team där teknik, samhällsnytta och utveckling står i fokus.
Om rollen I rollen som Automationsingenjör arbetar du både operativt och strategiskt med att utveckla, underhålla och förbättra automationslösningarna inom våra VA-anläggningar. Du deltar i investeringsprojekt och bidrar med din expertis i kravställningen, specifikationer och tekniska underlag för ny utrustning. I den dagliga driften arbetar du med programmering, konfigurering och driftsättning av styrsystem. Du hanterar felsökning och reparationer och ser till att våra system fungerar som de ska. Vidare ansvarar du även för att ta fram och uppdatera dokumentation, såsom elritningar, funktionsbeskrivningar, datablad, manualer och rutiner.
Uppdraget innebär att du är involverad i hela kedjan - från planering och kravställning till montage, inkoppling och driftsättning av nya styrskåp och anläggningar. Du hanterar akuta driftstörningar när de uppstår och analyserar befintliga processer med målet att identifiera förbättringsmöjligheter och föreslå effektivare lösningar.
Beredskap kan komma att ingå i uppdraget.
Din profil Vi ser gärna att du har en relevant utbildning inom området eller erfarenhet inom automation från ex energi, process, tillverkningsindustrin eller VA. Du är van att arbeta med programmering av styrsystem och har ett strukturerat arbetssätt med känsla för dokumentation. Du har goda kunskaper inom PLC och SCADA/DCS, har du även erfarenhet av El-CAD är det meriterande.
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett genuint teknikintresse. Du har lätt för att se helheten men är också noggrann med detaljer, särskilt när det gäller dokumentation och systemstruktur. Du trivs i en vardag som växlar mellan kontorsarbete och arbete på fält, där din tekniska kompetens får komma till sin rätt och samarbetet med både kollegor och externa leverantörer är en naturlig del. Du är självgående, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att dela med dig av din kunskap på ett prestigelöst sätt.
Vi erbjuder Hos oss får du en dynamisk arbetsmiljö där din kompetens och erfarenhet uppskattas och uppmuntras. Du blir en del av en organisation som prioriterar hållbarhet och säkerhet, och du får arbeta med kollegor som delar sina erfarenheter med varandra. Här får du möjlighet att arbeta med teknik som verkligen påverkar människors vardag. Vi erbjuder en varierad och utvecklande roll i en samhällsviktig verksamhet där ansvar, framåtanda och gemenskap står i centrum. Hos oss kommer du verkligen att göra skillnad för alla invånare i Ulricehamns kommun. Vi är en lagom stor verksamhet med goda relationer och självklart finns det möjlighet till kompetensutveckling.
Vi samarbetar med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om uppdraget vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Elin Dresch på 072 214 23 87 alternativt Jennifer Djureholt 070-209 16 93. Då vi står inför en kommande semesterperiod kan vi komma att återkomma till dig från v32 och framåt.
Välkommen till Ulricehamns Energi!
Om Ulricehamns Energi Ulricehamns Energi AB driver samhällsnyttig infrastruktur inom elnät, fibernät, fjärrvärme, VA, miljö och entreprenader. Vi är ungefär 100 anställda som strävar efter att göra Ulricehamns kommun till en bekväm plats för alla invånare. Vår familjära anda präglas av ansvarstagande, engagemang och entreprenörskap. Välkommen till Team Energi - tillsammans för Ulricehamn!
#stellaab# Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), http://www.stellaab.se Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Kontakt
Elin Dresch elin.dresch@stellaab.se 0722142387 Jobbnummer
9451011