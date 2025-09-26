Automationsingenjör till St1 Biokraft
2025-09-26
Är du en tekniskt intresserad person med arbetslivserfarenhet inom automation? Lockas du av möjligheten att bidra till samhällets energiomställning hos ett växande bolag som värdesätter innovation och hållbarhet? Biokraft söker just nu en ny automationsingenjör till deras verksamhet i Stockholm!
OM TJÄNSTEN
St1 Biokraft är ett nordiskt greentechbolag som driver utvecklingen mot en hållbar framtid genom storskalig produktion av biogas och biogödsel. Verksamheten är en del av missionen att bidra till samhällets målsättning om en omställning från fossil till förnybar energi.
Nu söker St1 Biokraft en teknikintresserad och självgående automationsingenjör till teamet i Stockholm. I rollen får du ett brett ansvar för automation på deras produktionsanläggningar, där du arbetar nära både drift och projekt. Du kommer att underhålla och vidareutveckla styrsystemen, stötta driftorganisationen vid behov och självständigt driva automationsprojekt. Rollen innefattar även att bevaka automationsfrågor vid projektupphandlingar samt leda externa samarbetspartners inom området.
En stor del av arbetet sker ute på våra anläggningar, främst i Stockholmsområdet, men uppdrag inom hela koncernen - inklusive Sverige, Norge och Finland kan förekomma. Du blir en nyckelperson i ett mindre, kompetent team där du får stort ansvar och frihet att planera ditt eget arbete.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning kommer att genomföras i samband med anställningen enligt gällande rutiner och krav
Du erbjuds
• En spännande möjlighet att växa i ett bolag som har en samhällsfrämjande mission och är på en stark tillväxtresa.
• Möjlighet att bidra till energiomställningen i en bransch med stor framtidspotential, samtidigt som du utvecklas både professionellt och personligt.
• Att bli en del av ett kompetent team av ingenjörer.
Dina arbetsuppgifter
• Strukturera och vidareutveckla automationsarbetet inom koncernen (systemdesign, nätverk, kommunikation, virtualisering, backup och rutiner)
• Underhålla och uppdatera automationssystem och nätverk på befintliga produktionsanläggningar
• Ansvara för automation i större projekt
• Självständigt genomföra mindre automationsprojekt
• Bevaka automationsfrågor vid projektupphandlingar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom automation med inriktning mot styr, regler eller programmerbara system, alternativt yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig
• Har minst 2-3 års arbetslivserfarenhet inom automation
• Har goda kunskaper inom styr, regler och nätverk
• Har goda kunskaper i Microsofts system
• Har goda kunskaper i PLC programspråk och SCADA design
• Har erfarenhet av rutinbeskrivningar, funktionsbeskrivningar och rapportbeskrivningar
• Är flytande engelska i tal och skrift.
• Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet inom processindustri
• Kunskaper i svenska
Du är en person som trivs med frihet under ansvar och har förmågan att planera din egen arbetsdag. Du är trygg i din kompetens, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Rollen kräver att du är självgående och bekväm med att vara ensam automationsresurs i vissa projekt. Du arbetar nära produktionen och bör vara bekväm med att vistas i miljöer där biogasanläggningens processer hanteras - även om du inte arbetar direkt med avfall.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
