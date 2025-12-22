Automationsingenjör till Norsborgs vattenverk
2025-12-22
Är du automationsingenjör och vill arbeta med avancerad automation i en av Sveriges viktigaste samhällsanläggningar? Hos oss får du ta stort ansvar, lösa komplexa tekniska utmaningar och följa ditt arbete hela vägen, från idé till konkret samhällsnytta. Redo för att bli en del av något större? Välkommen med din ansökan!
Vi är en viktig samhällsbyggare som levererar effektiva och hållbara vatten- och avfallstjänster - för dagens och framtida stockholmare. Varje dag, året runt, förser vi 1,6 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som automationsingenjör på Norsborgs vattenverk får du en viktig och inflytelserik roll i en av Nordens största och mest samhällskritiska vattenanläggningar. Här är du både ett tekniskt stöd till verksamheten och en aktiv del av den dagliga driften. Rollen är varierad där du växlar mellan analys och utveckling vid datorn och praktiskt felsökningsarbete ute i anläggningen där systemen möter verkligheten.
Du arbetar tätt tillsammans med ingenjörer, eltekniker och mekaniker i ett kompetent underhållsteam som säkerställer trygga vattenleveranser. I ditt uppdrag ingår att förebygga, felsöka och optimera våra automations- och styrsystem men också förvalta, bygga upp och vidareutveckla våra automationsmiljöer, i en verksamhet som just nu befinner sig i en spännande fas med systemutbyggnad och framtida teknikskiften. Hos oss blir du en central teknisk partner för verksamheten där din kompetens gör direkt skillnad.
Tjänsten är en tillsvidareanställning där vi tillämpar sex månaders provanställning med placering på Norsborgs vattenverk. Efter noggrann inskolning ingår även beredskap i tjänsten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bl.a att:
* Felsöka, förbättra och optimera automations- och styrsystem
* Programmera och utveckla driftövervakningsbilder i SCADA-system
* Modifiera och utveckla funktioner i befintliga styrsystem samt analysera och förbättra kommunikation via fältbussar (ex. Profibus, Profinet, Modbus)
* Utföra avancerad logisk felsökning, grundorsaksanalys och tekniska mätningar samt utvärdera resultat
* Ta fram tekniska lösningar, underlag och beslutsstöd för genomförande
* Utföra driftsättning, utcheckning och vid behov reparationer eller ombyggnationer av utrustning
* Planera, genomföra och rapportera uppdrag i underhållssystemet, både självständigt och i samarbete med teametKvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som automationsingenjör och medlem i vårt drillade team är du en viktig kugge i hjulet, där ditt bidrag är värdefullt för verksamhetens framdrift. Din styrka ligger i din goda analytiska och problemlösningsförmåga när det kommer till att identifiera fel och avvikelser och vi ser gärna att du drivs av att självständigt ta ansvar och initiativ till att få rätt lösningar på plats.
Du är även stark i din kommunikation och trivs med att ingå i olika samarbeten, såväl med dina kollegor, chefer och andra enheter, men även externa entreprenörer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Relevant ingenjörsutbildning inom automation, el, styr- och reglerteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivare bedömer likvärdig
* Minst två års erfarenhet av arbete i en liknande roll inom processindustri
* Erfarenhet av automationssystem och styrutrustning i driftmiljö
* Erfarenhet av programmering inom PLC/ SCADA.
* Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
* Goda kunskaper inom MS Office-paketet
* B-körkort
I din tjänst kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning.
ÖVRIGT
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-18 och bli en del av Stockholm Vatten och Avfalls framtid! På grund av ledigheter kommer rekryteringen att återupptas under vecka 4.
För ytterligare information om tjänsten kontaktar du gruppchef Raul Hernandez Machado via mejl: raul.hernandez.machado@svoa.se
eller via telefon: 0852213872
Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision, Saco och Ledarna når du via Stockholm Vatten & Avfalls kundtjänst på telefon 08-522 120 00.
För att matchningen oss emellan ska bli så bra som möjligt har vi valt att jobba med rekryteringstester i vår urvalsprocess.
Eftersom vi strävar efter en trygg arbetsmiljö och har en samhällsviktig funktion genomför slutkandidater ett drogtest.
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294383".
Stockholm Vatten och Avfall, HR
Gruppchef
Raul Hernandez Machado raul.hernandez.machado@svoa.se 0852213872
