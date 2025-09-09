Automationsingenjör till Lamina System i Borås
Lamina System söker nu en Automationsingenjör som vill arbeta i en varierad och utvecklande roll där du får kombinera teknik, lagarbete och kundanpassade lösningar i en global miljö.
Din framtida arbetsgivare?
Lamina, med huvudkontor i Borås, är en världsledande tillverkare och leverantör av laminerings- och limutrustning för den grafiska industrin, wellpapp- och kartongindustrin. Sedan mitten av 1980-talet har vi utvecklat innovativa lösningar för tryckeribranschen, där vår första mångsidiga limmaskin - Lamina Gluer - lanserades redan i slutet av 1980-talet. År 1990 introducerade vi vår första halvautomatiska laminator, som snabbt anpassades för att även hantera wellpapp-ark - en framgångsrik satsning som gjorde Lamina till en stark aktör på en global marknad.
Idag är Lamina en pålitlig partner för kunder över hela världen som söker effektiva, flexibla och högkvalitativa lösningar för laminering och limning. Vår kombination av innovativ teknik, svensk ingenjörskonst och lång erfarenhet gör oss till förstahandsvalet inom branschen.
Vad erbjuder rollen?
Som Automationsingenjör på Lamina System får du en nyckelroll i utvecklingen av våra kundanpassade maskiner - från idé och koncept till installation. Du arbetar nära projektledare och produktion, där du ansvarar för elkonstruktion och för att ta fram underlag till våra elektriker vid montage och installation. Rollen innebär mycket variation, då du blir delaktig i både tekniska lösningar och praktiskt genomförande.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Skapa och utveckla elkonstruktion för specialanpassade maskiner
• Ta fram elunderlag till elektriker för montage och installation
• Bidra i hela projektprocessen tillsammans med projektledare och produktion
• Ha kontakt med såväl interna team som kunder för att säkerställa kvalitet och funktion
Hos oss blir du en del av ett kompetent och engagerat team där projekten ständigt utvecklas och där du får vara med och bygga framtidens lösningar.
Vem är du?
Du har arbetat i Omron, och även om du inte tidigare har erfarenhet av just Omron är din bakgrund inom Siemens eller Rockwell en stark grund att bygga vidare på. Din förståelse för elkonstruktion och vana vid EPLAN gör dig väl rustad att snabbt komma in i våra projekt.
Som person är du nyfiken, ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs i en social och samarbetsinriktad miljö där kommunikation och lagarbete är viktiga framgångsfaktorer. Samtidigt är du noggrann och har förmågan att arbeta självständigt med egna ansvarsområden.
Är detta din perfekta match?
Hos Lamina System blir du en del av ett globalt företag som är känt för sina kompakta och användarvänliga maskiner i högsta kvalitet. Här får du arbeta nära både produktion och utveckling i en fri och utvecklande roll där du får växa tillsammans med teamet. Vi tror på delaktighet, samarbete och att bygga lösningar tillsammans - och om du delar den inställningen kan detta vara rätt nästa steg i din karriär
