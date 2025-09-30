Automationsingenjör
2025-09-30
Elcoline är en nordisk leverantör av industriellt underhåll och drifttjänster. Vi är experter på att upprätthålla tillgängligheten av tekniska processer inom industrin och i den offentliga sektorn, att hjälpa våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet. Vår ambition är att vara en förebild i branschen och det ledande tekniska tjänsteföretaget. Koncernen har ca 900 anställda varav vi i Sverige är ca 250 anställda och omsätter ca 600 MSEK. Vårt svenska huvudkontor är placerat i Karlskoga där merparten av verksamheten är belägen, vi finns även i Arboga och Degerfors. Läs gärna mer på hemsidan www.elcoline.se
Vi söker Automationsingenjör till vår avdelning för El/Automation i Karlskoga.
Vi erbjuder dig:
Som Automationsingenjör på Team El/Automation har du stora möjligheter att bidra med ditt kunnande och din erfarenhet för att utveckla verksamheten, men även att själv utvecklas och lära nytt.
Initiativ och idéer kring hur vi kan bli ännu bättre är viktiga för oss. Team El/Automation är en arbetsplats som kännetecknas av god stämning och bra kamratskap. Vi har roligt tillsammans.
Om avdelningen:
Team El/Automation består av totalt 44st medarbetare som arbetar med daglig drift och service, projekt samt automation. Som Automationsingenjör har du en central roll i teamet och ett nära samarbete med kunderna och kollegorna på egna avdelningen, men även övriga avdelningar.
Vår huvudsakliga arbetsplats är i Karlskoga, och flera av våra kunder verkar inom försvarsindustrin, men vi har även uppdrag på annan ort och resor i tjänsten kan förekomma.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Arbetet som Automationsingenjör är varierande och du får stort ansvar och inflytande över arbetets planering och utförande.
Arbetet sker både hos kund och internt i egna projekt. Vi jobbar med att bygga nya system och utrustningar likväl som löpande förbättringsarbete och projekt i befintliga system.
Du har en viktig roll i att tillsammans med övriga medarbetare bygga och förvalta förtroendet hos våra kunder.
• Utföra programmering i PLC och Scada system.
• Arbeta med system och lösningar för loggning och spårbarhet.
• Arbeta aktivt med löpande förbättringar och säkerhet.
• Felsökningar av produktionsutrustning och tillhörande elutrustningar.
Dina kvalifikationer:
• Flerårig branschvana och arbetslivserfarenhet inom området som gör att du jobbar självständigt internt eller ute hos kunder.
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska
• B-körkort
• Svenskt medborgarskap. Tjänsten kräver att du godkänns vid säkerhetsprövning
• Meriterande med erfarenhet av Siemens, ABB, Rockwell, Schneider.
Dina personliga egenskaper:
• Serviceinriktad med kunden i fokus.
• Säkerhetsmedveten, ansvarsfull, ordningsam samt genomför ditt arbete på ett noggrant och effektivt sätt.
• Engagerad och motiverad.
• Social med god förmåga att arbete i team.
För vidare frågor kontakta:
Teamchef, Gert Larsson, 070 237 59 65
Fackliga företrädare:
Unionen, Thomas Medeskog, 070 323 12 34
Publiceringsdatum2025-09-30
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Urval och intervjuer sker löpande.Så ansöker du
Sänd ditt CV samt personliga brev till personal@elcoline.se
Märk ämnesraden med Automationsingenjör.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: personal@elcoline.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Automationsingenjör,ditt namn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elcoline AB
(org.nr 559379-8761)
Kontorsvägen 14 (visa karta
)
691 33 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elcoline, El och automation Kontakt
Teamchef
Gert Larsson gert.larsson@elcoline.se 070 237 59 65 Jobbnummer
9533830