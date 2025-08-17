Automationsingenjör
2025-08-17
Vi erbjuder dig
På Fortum tror vi på en bättre framtid och vill vara med och skapa den. Vår arbetsplats är vår trygga punkt, både fysiskt och mentalt. Du kommer att få utvecklas tillsammans med professionella kollegor, ges förtroende och utrymme att utmana dig själv. Vi erbjuder konkurrenskraftiga förmåner, flexibla arbetstider samt distansarbete för att stötta din produktivitet, utveckling och välmående. För oss är det viktigt att bygga mångfaldiga team där alla känner sig inkluderade och behandlas lika.
Mer information om vår kultur och våra förmåner hittar du här.
Intresserad?
Skicka in din ansökan senast den 2025-08-18. Om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten, vänligen kontakta Bertil Planeskog: Bertil.Planeskog@fortum.com
+46738137000
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar du längst ner på denna sida.
För att bli utvald för tjänsten måste den sökande genomgå en bakgrundsundersökning.
Vattenkraften är en hörnsten i det nordiska energisystemet. Inom Fortum är Hydro en viktig del av affärsområdet Generation - ansvarigt för storskalig elproduktion, tillsammans med kärnkraft och vindenergi. Inom Fortum Generation ingår även portföljstyrning och elhandel, industriell intelligens samt experttjänster inom kärnkraftunderhåll. Vi tror att vattenkraft är en nödvändig form av elproduktion i omställningen till ett hållbart samhälle. Att arbeta med dess utveckling är att vara med i skapandet av en renare värld och en fossilfri framtid.
Vi söker nu en intiativrik och driven automationsingenjör som vill vara med på denna spännande resa. Är det du? Vi erbjuder dig härlig gemenskap, omväxlande arbete med stor frihet och utvecklingsmöjligheter.
Denna roll utgår från något av våra kontor i Värmland.
Om rollen
Som automationsingenjör på Fortums vattenkraftsstationer arbetar du brett med industriella styrsystem i nära samarbete med erfarna kollegor. Det huvudsakliga uppdraget handlar om att säkerställa driften av vattenkraftsanläggningarna, genom avancerad felsökning, underhållsprojekt och processutveckling. Som automationsingenjör tillser man att underhållet på vattenkraftsanläggningarna bidrar till säkerhetshöjande åtgärder, med bibehållen produktion och i våra utvecklingsprojekt försöker vi höja tillgängligheten och öka graden av digitalisering i produktionen.
I rollen som automationsingenjör hos Fortum kommer ditt dagliga arbete att bestå av delar som:
* Avancerad felsökning.
* Processutveckling i befintliga system.
* PLC/HMI programmering (framför allt Siemens)
* Delta i interna utvecklingsprojekt.
* Hjälpa projekten med kravställning, integration, idriftsättning m.m.
* Reläprovning
Om dig
Vi söker dig som är högskoleutbildad/yrkesutbildad inom el/automation/reglerteknik eller på annat sätt skaffat dig likvärdig kompetens. Du har erfarenhet från programmering av Siemens i TIA eller Step 7 classic, helst inom vattenkraft eller industri. Du är tekniskt kunnig inom styrsystem och kringutrustning samt väl förtrogen med gällande föreskrifter och standarder inom området. Det är meriterande om du har erfarenhet av provning och idrifttagning, felsökning av styr- och reglersystem samt PLC/HMI programmering. Även kunskap/erfarenhet inom hydraulik är meriterande.
Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är flexibel, ödmjuk och entreprenörsmässig samt har goda kunskaper i svenska och engelska. Det är en självklarhet att du delar vårt höga säkerhetstänk. Tjänsten kräver B körkort då resor förekommer i tjänsten. Ersättning
