Auktoriserad elektriker / Elinstallatör - Trollhättan
2026-03-16
Publiceringsdatum2026-03-16Om företaget
Bon Orbit är ett bolag med stark ägarbas bestående av Svensk Däckåtervinning AB och Norsk Dekktretur A/S, med mer än 30 års samlad erfarenhet i branschen. Vi producerar högpresterande återvunna råvaror från uttjänta däck, som marknadsförs till kunder över hela världen. Logistik- och produktionsflöden är därmed avgörande för vår framgång. Just nu befinner vi oss i en expansiv fas, där vi etablerar den största anläggningen av sitt slag i Europa. Satsningen görs för att kunna erbjuda återvunnen råvara av ännu högre kvalitet och renhet. Inom några år kommer omsättningen att passera 300 MSEK. Med den nya anläggningen sätter vi en ny standard på marknaden och stärker samtidigt vår globala position.
Om rollen
Vi söker nu en auktoriserad elektriker / elinstallatör med starkströmskompetens som vill vara en nyckelperson i vår industriella verksamhet. Rollen är operativ och tekniskt ansvarstagande och innebär arbete med elinstallationer, underhåll och utveckling av våra produktionsanläggningar. Du kommer att arbeta nära drift, underhåll och projektorganisationen i en miljö präglad av teknik, säkerhet och utveckling. Du kommer ingå i vår underhållsavdelning och rapporterar till vår Tekniska Produktions ChefDina arbetsuppgifter
o Utföra och ansvara för elinstallationer inom stark- och lågspänning
o Felsökning, underhåll och förbättring av el- och styrsystem
o Ledande avseende elfrågor vid nyinstallationer, ombyggnationer och driftsättningar
o Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande lagar, föreskrifter och standarder
o Dokumentation av elinstallationer och tekniska förändringar
o Samverkan med externa entreprenörer och myndigheter
o Aktivt bidra till ett säkert och strukturerat arbetssättKvalifikationer
o Auktorisation som elinstallatör (AL eller A) enligt Elsäkerhetsverkets krav
o Dokumenterad erfarenhet av arbete med starkström i industriell miljö
o God kunskap om elsäkerhet, regelverk och regelefterlevnad
o Erfarenhet av felsökning och tekniskt problemlösande
o God svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
o B-körkort
Meriterande
o Erfarenhet från processindustri eller tillverkningsindustri
o Kunskap inom automation, PLC eller styrsystem (Siemens S7, Schneider)
o Erfarenhet av att arbeta i projekt- eller uppstartsmiljöer
o Personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
o Självständig, strukturerad och ansvarstagande
o Lösningsorienterad med ett starkt säkerhetsfokus
o Praktiskt lagd med god förståelse för helheten
o Intresserad av teknik, utveckling och hållbar industri
Vi erbjuder
o En central roll i ett växande industribolag inom cirkulär ekonomi
o Möjlighet att vara med och bygga samt utveckla Europas mest avancerade anläggningar
o Stabil ägarstruktur och långsiktigt fokus
o Konkurrenskraftiga villkor
o En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och hållbarhet står i centrum
o Engagerade kollegor
o Kollektivavtal via IKEM och förmåner
Omfattning: Heltid
Placering: Trollhättan Så ansöker du
Rekrytering sker löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bon Orbit AB
