Audionom
Hörcentralen
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till oss på Hörcentralen i Uppsala
Nu har du chansen att få arbeta som audionom inom Hörsel- och synverksamheterna, med placering i Hörcentralens vuxenteam. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att söka ett stimulerande arbete inom hörselrehabilitering med placering inom Hörsel- och synverksamheterna i Uppsala. Hos oss blir du en viktig resurs och får ett kvalificerat och omväxlande arbete med trevliga arbetskamrater i trivsam miljö.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta inom den så kallade utvidgade hörselhabiliteringen/rehabiliteringen med vuxna patienter. Som audionom hos oss kan du förskriva hjälpmedel från alla upphandlade leverantörers sortiment. Det innebär att du får tid och resurser för att hjälpa personer med grav hörselnedsättning, ljudkänslighet, tinnitus, kombinerad syn- och hörselnedsättning eller annan komplex hörselproblematik.
Arbetet är varierande och självständigt vilket innebär mycket egenansvar där du även får möjlighet att vara med och utveckla verksamheten. Tillsammans med dina kollegor finns det möjlighet att arbeta med specialintressen inom ett eller flera ansvarsområden.
Din kompetens
Du som söker tjänsten ska vara legitimerad audionom och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från hörselhabilitering/rehabilitering. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team men även har förmåga till självständigt arbete.
Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du tycker om att tänka nytt som också kan omsättas i praktiken. Du har en god pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du har ett positivt förhållningssätt, är noggrann och ansvarsfull.
Vår verksamhet
Hörcentralen är en länsövergripande specialistverksamhet som ansvarar för den utvidgade hörselrehabiliteringen/habiliteringen av barn och vuxna. Enheten är en del av Hörsel- och synverksamheterna i förvaltningen Nära vård och hälsa.
Till Hörcentralen kommer man via remiss och vi som arbetar här är audionomer, kuratorer, psykolog, hörselpedagog, administrativa samordnare, hörseltekniker, ingenjör och it-tekniker. Tillsammans hjälper vi personer som har nedsatt hörsel. Det kan handla om att få vardagslivet att fungera, eller att hantera en ny livssituation med hörselnedsättning. Vi gör hörselmätningar, behovsbedömningar och provar ut hjälpmedel så som hörapparater och andra tekniska hörhjälpmedel utifrån patientens behov. På Hörcentralen erbjuder vi kommunikationsträning, samtalsstrategier, ger samtalsstöd samt stöd och hjälp till familj och andra nära.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten och om oss är du välkommen att kontakta gruppchef för Hörcentralen, Åsa Sahlberg 0072 - 206 44 87, e-post; asa.sahlberg@regionuppsala.se
.
Du kan även kontakta representanter från din fackliga organisation via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
