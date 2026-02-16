Återvinningstekniker
Vi söker nu en driven, noggrann och serviceinriktad återvinningstekniker med stort miljöintresse till Vika Återvinningscentral i Katrineholm.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Vika avfallsanläggning i Katrineholm är en del av Tekniska Verken i Linköping AB, en koncern med ett starkt miljöfokus som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart samhälle.
Som återvinningstekniker på Vika avfallsanläggning blir du en del av Tekniska Verken i Linköping AB. Tillsammans med våra kunder skapar vi ett samhälle som håller - för vardagen och morgondagen. I rollen arbetar du på återvinningscentralen med service och praktiska arbetsuppgifter kopplade till återvinning och återbruk.
Läs mer om Tekniska verken och Vika avfallsanläggning på vår hemsida: Tekniska verken - Linköpings och Katrineholms energibolag - Tekniska verken
Tjänsten är på heltid och normal arbetstid är vardagar kl. 07.00-16.00.
Exempel på arbetsuppgifter
Arbeta på återvinningscentralen med att hjälpa och vägleda kunder i sortering av avfall, inklusive farligt avfall.
Säkerställa att sortering och hantering sker enligt gällande rutiner.
Bidra till en säker, trivsam och välfungerande arbetsmiljö för både kunder och kollegor.
Utföra andra arbetsuppgifter som förekommer inom anläggningen, såsom städning med mera.Kvalifikationer
Du som söker har ett stort miljöintresse och är nyfiken på att lära dig nya saker.
Du trivs med att ha mycket kundkontakt och drivs av att ge god service.
Du är noggrann, positiv samt kund- och serviceinriktad.
Du har lätt för att samarbeta och fungerar väl i team, samtidigt som du är självgående och tar eget ansvar.
Du har god stresstålighet och trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter.Tidigare erfarenhet från serviceyrke är meriterande.
B-körkort är ett krav.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande är att ha tidigare erfarenhet av avfallshantering/återvinning och kundservice.Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning som sträcker sig från 15 april 2026 till och med 30 september 2026. Vi ser gärna att du kan arbeta under hela sommaren 2026. Eventuell ledighet planeras i samråd med ordinarie personal. Du kommer att bli anställd av OnePartnerGroup och arbeta som uthyrd konsult till Tekniska Verkens anläggning Vika i Katrineholm.Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:Denis Dervishi072 231 64 41
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.onepartnergroup.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Denis Dervishi denis.dervishi@onepartnergroup.se Jobbnummer
9743692