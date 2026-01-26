AT-läkare
2026-01-26
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Välkommen till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping! Här får du goda möjligheter och förutsättningar att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. AT-läkargruppen består av cirka 55 AT-läkare och har god sammanhållning.
Vi söker
Till vårt AT-gäng söker vi dig som är engagerad, ambitiös, ansvarsfull, gillar utmaningar och vill vara med och utveckla vården i vår region.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder 14 AT-block med tillträde 2026-08-17 eller 2026-11-16.
AT-blocken omfattar 21 månader och är fördelade på sex månader kirurgi (inklusive anestesi och ortopedi), sex månader medicin (inklusive geriatrik) tre månader psykiatri och avslutningsvis sex månader allmänmedicin.
Din AT inleds med en veckas introduktion och du har fyra valfria veckor under din AT.
• 2-5 dagars extern kurs
• 8 dagar regiongemensamma utbildningar
• 1 veckas introduktion (allmän)
• 1 timma undervisning per vecka
• Personlig handledare på varje klinik
• Betald ledighet, konferensavgift, resa och boende till AT-stämman
• Forskningsintresse välkommet. Vid intresse kan regionen erbjuda upp till tre forskar-AT platser per år. Din AT-tjänstgöring förlängs då med 6 månader. Du behöver vara antagen som doktorand vid AT-ansökan. Projektet får gärna kunna förankras till regionen.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/
Din kompetens
Du som söker har läkarexamen vid planerat tillträde av AT-block samt goda kunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vår målsättning är att få en kompetent grupp med skiftande karaktär, vilket vi tror gynnar såväl AT-läkarna som vårt sjukhus. Våra urvalskriterier är en sammanvägning av meriter, intervju och referenser. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din ansökan
För att din ansökan ska bedömas som fullständig ska den innehålla:
• Personligt brev
• CV
• Resultatutdrag från LADOK/läkarexamensbevis
• Minst en klinisk referens
• Foto
Sökande med utländsk examen ska, förutom läkarexamensbevis, även bifoga socialstyrelsens beslut om tillstånd att göra AT i Sverige.
Om du erbjuds AT-tjänst kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Vi strävar efter att ha en snabb rekryteringsprocess och intervjuer kommer att genomföras löpande. Blir du aktuell för intervju kan inbjudan komma med kort varsel.
Antagningsbeslut sker i nära anslutning till sista ansökningsdagen.
Så här gör du om du är intresserad
Upplysningar angående ansökan och intervju lämnas av:
• AT-samordnare Marina Möller, telefon 010-242 11 96 alternativt 072-24 01 747, e-post marina.moller@rjl.se
• AT-chef Houman Ebrahimi, kontakt via e-post houman.ebrahimi.ardebili@rjl.se
.
Övriga upplysningar lämnas av AT-läkare Isabel Björnehäll Appelsved, 010-241 00 00 (växel).
Fackliga frågor besvaras av SYLF:s representant Linnea Magnusson, 010-241 00 00 (växel).
Sista ansökningsdag är den 4 mars 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Använd Generativ AI på rätt sätt i din ansökan.
Om du väljer att använda generativ AI i din jobbansökan som stöd, går det bra för oss - men vi uppmuntrar att du gör det med eftertanke. Låt AI hjälpa dig att samla information och utveckla idéer, utan att ersätta din personlighet, dina värderingar och din erfarenhet. Din ansökan ska spegla den du är, något AI aldrig fullt ut kan återskapa.
