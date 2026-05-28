Assisterande museipedagog, studentmedarbetaravtal
2026-05-28
Vill du vara med och skapa upplevelser och sammanhang där världen kommer närmare?
Vid Världskulturmuseerna arbetar vi med att levandegöra världens kulturer - med kunskap, omsorg och i dialog. Våra fyra museer i Stockholm och Göteborg är platser där historia, samtid och framtid möts genom samlingar, berättelser och forskning.
Vi erbjuder publika upplevelser som väcker nyfikenhet och eftertanke, skapar engagemang för globala frågor och ger nya perspektiv på vår gemensamma värld. Hos oss får kulturarv, samhällsutveckling och mänskliga rättigheter ta plats - tillsammans med människorna i vår omvärld.
Vi tror på att arbeta tillsammans över gränser. Idag är vi cirka 150 medarbetare som på olika sätt bidrar till vår gemensamma uppgift.
Vi söker nu dig som vill bidra till skolprogramsverksamheten på Världskulturmuseet i Göteborg.
Arbetsuppgifter
Avdelningen Innehåll och lärande samlar många av de funktioner som skapar museets publika utbud. På avdelningen arbetar museipedagoger som ansvarar för en reflekterande och mångfacetterad pedagogisk verksamhet. I arbetet ingår att assistera museipedagogerna med administration samt genomföra visningar och andra pedagogiska program. Tjänsten är placerad i Göteborg.Kvalifikationer
Skallkrav
* Inskriven vid universitet eller högskola under höstterminen 2026 med avsikt att fortsätta studera till och med minst tre terminer till.
* Minst två terminers studier på högskolenivå i något av följande ämnen: pedagogik, historia, religionsvetenskap, samhällskunskap, slöjd, estetiska ämnen, etnologi, globala studier, alternativt fyra terminer på kulturvetarprogrammet, ämneslärarprogrammet inriktning historia eller motsvarande.
Meriterande
* Praktisk pedagogisk erfarenhet.
* Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med barn och unga.
* Intresse för och kunskaper om
* Fler språk än svenska och engelska
* Erfarenhet från kulturarvssektorn
* God administrativ förmåga
Skall-krav, personliga egenskaper
* Du gillar att berätta och har en förmåga att engagera, levandegöra och inspirera.
* Du är kreativ och bra på att bemöta grupper utifrån deras olika förutsättningar och behov.
* Du är bra på att kommunicera och att samarbeta i team, men även på att arbeta självständigt.
* Du är bra på att prioritera när arbetsbelastningen är hög.
De personliga egenskaperna är avgörande för genomförandet av arbetsuppgifterna, vi lägger därför stor vikt vid dessa.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska är en förutsättning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid. 10 timmar per vecka förmiddagar tisdag - fredag
Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "235/2026-2.2.1". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Museer För Världskultur
(org.nr 202100-5075)
Box 5306 (visa karta
)
402 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Statens museer för världskultur Kontakt
ST Centralt stdirekt@st.org 0771-555 444 Jobbnummer
9934660