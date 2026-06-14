ce chaufförer sökes till Jordbro och Bålsta

Focus lots & Transport i Jönköping Kommanditbolag / Fordonsförarjobb / Haninge
2026-06-14


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Vi utökar våran verksamhet runt Stockholm och behöver nu flera CE chaufförer till fasta uppdrag
Mera inf ges vid kontakt.
Varierande kyl och frys körningar från Jordbro och kyl körning från Bålsta där man lastar upp, byter bil o släp runt Örebro och kör tillbaka och lossar. Detta är 10 h tur som går 6 dagar per vecka.
Du ska ha
CE kort
YKB (kan förnya det om det snart går ut)
Truck kort
Kontakt via mail till swedlookab@gmail.com
Swedlook ab hjälper oss att rekrytera till denna tjänst
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Vi betalar lön enl Transports avtal
Förmånliga friskvårds bidrag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Mail
E-post: swedlookab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stockholm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Focus lots & Transport i Jönköping Kommanditbolag

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Focus lots och Transport

Kontakt
Eddy Lindroos
focus@focus-lots.se
036314312

Jobbnummer
9962646

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