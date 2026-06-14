ce chaufförer sökes till Jordbro och Bålsta

Vi utökar våran verksamhet runt Stockholm och behöver nu flera CE chaufförer till fasta uppdrag Mera inf ges vid kontakt. Varierande kyl och frys körningar från Jordbro och kyl körning från Bålsta där man lastar upp, byter bil o släp runt Örebro och kör tillbaka och lossar. Detta är 10 h tur som går 6 dagar per vecka. Du ska ha CE kort YKB (kan förnya det om det snart går ut) Truck kort Kontakt via mail till swedlookab@gmail.com Swedlook ab hjälper oss att rekrytera till denna tjänst • ----------------------------------------------------------------- Vi betalar lön enl Transports avtal Förmånliga friskvårds bidrag