Assisterande F&B Manager
Arjeplog Hotel Silverhatten AB / Inköpar- och marknadsjobb / Arjeplog Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Arjeplog
2025-10-09
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arjeplog Hotel Silverhatten AB i Arjeplog
Företagspresentation
Silver Resort är ett bolag verksamt inom hotell-, event- & restaurangbranschen i Arjeplog i Lappland/Norrbotten. Med sina tre anläggningar Hotell Silverhatten, Kraja och Silver Lodge täcker företaget de skiftande säsongsbehoven och efterfrågan från våra kunder.
Världens biltestindustri och därtill hörande verksamhet utgör bolagets största kundgrupp.
Vi är 15 året-runt anställda och under vintersäsongen som är vår största blir vi ca sex gånger fler.
Arjeplog är en liten ort med ca 1 800 invånare, men under vintertid mer än fördubblas befolkningen här genom den internationella närvaron från världens fordonstillverkare som utvecklar nya bilmodeller och system i kallt klimat.
Det finns fantastiska möjligheter till ett rikt friluftsliv med skidåkning, skoterkörning, båt/sjöliv, fiske, jakt, fjällvandring mm. Tydliga skiftningar mellan årstiderna skapar möjlighet till en omväxlande och givande fritid. Och vår fantastiska fjällnatur och både många och stora sjöar och älvar bidrar starkt till det.
Då vår nuvarande medarbetare gått vidare till nya utmaningar inom företaget söker vi nu efter en assisterande F&B Manager för våra tre restauranger. Tjänsten är en tillsvidareanställning (året runt) på heltid med placering i Arjeplog, provanställning 6 månader tillämpas. Tillträde snarast.
Arbetsuppgifter:
Som Assisterande F&B Manager arbetar du nära vår F&B Manager för att säkerställa att den dagliga verksamheten på våra restauranger och inom catering flyter på som den ska. Du har ett helhetsansvar för köksenheterna med fokus på kund- och medarbetarnöjdhet, kvalitet och lönsamhet.
I rollen ingår att delta i menyplanering, inköp, budgetering och uppföljning, liksom att se till att våra leveranser håller högsta standard.
Du är en naturlig kontaktperson både internt och externt - du kan representera företaget gentemot kunder och leverantörer, och samarbetar tätt med kollegor inom Event, Bokning och Reception för att skapa välplanerade evenemang och helhetsupplevelser för våra gäster.
Vid behov kliver du även in i produktionen för att säkerställa att kundernas behov tillgodoses, oavsett säsong. Du bidrar också i rekryteringsarbetet och hanterar personalfrågor tillsammans med F&B Manager och HR.
Rollen omfattar dessutom ansvar för fakturahantering, lagerredovisning och att säkerhets- och nödutrustning finns på plats i alla restauranger. Du är en viktig del i uppstart och avslut av säsongerna och har öga för både detaljer och helheten i driften.
Om dig:
• Du är kock eller har dokumenterad erfarenhet av jobb i kök med tillredning av mat
• Du har minst 3 års erfarenhet av hotell eller restaurang
• Du är en positiv person med en glad attityd
• Service och värdskap är naturligt för dig
• Du strävar efter att bygga ett presterande team som trivs på jobbet
• Du är lösningsorienterad och prioriterar kvalitet
• Du behärskar engelska bra, och helst även svenska
Du har B-körkort
Silver Resort är medlem i Visita och tillämpar för tjänsten Unionens kollektivavtal.
Om du flyttar från annan ort kan vi under provanställningen erbjuda tillfälligt boende.
Vi erbjuder flertalet förmånliga anställningsförmåner, bl.a. sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, personalrabatt på mat och tillgång till gym.
Ansökan med CV och referenser skickas till HR-chef Marcus Bove på mailadress marcus.bove@silverresort.se
senast 31 oktober. Vid frågor om tjänsten kontakta Marcus på telnr 070-898 34 37 eller F&B Manager Emma Skavik på telnr 070-551 12 94 eller mailadress emma.skavik@silverresort.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: marcus.bove@silverresort.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplog Hotel Silverhatten AB
(org.nr 556516-6492)
Silvervägen 1 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Silver Resort Jobbnummer
9548767