Assisterande Chefskonditor
Cheffle AB / Kockjobb / Stockholm
2026-03-22
Grand Hôtel är ett klassiskt landmärke mitt i centrala Stockholm. Som ett av Skandinaviens ledande femstjärniga deluxe hotell kombinerar Grand Hôtel en rik historia med ständig utveckling och förfining. Hotellet har idag 279 rum, varav 70 är sviter och 11 är signatursviter. Den mest spektakulära är Prinsessan Lilian sviten på hela 330 kvm. Här finns dessutom sex restauranger; Verandan, Grand Soleil och Cadierbaren samt Mathias Dahlgrens restauranger, ett förstklassigt spa samt 23 konferens- och festvåningar. Lokalerna består av historiska Vinterträdgården, Spegelsalen och Bolinderska Palatset som kompletteras med nya, modernt inredda, lokaler. Bakom kulisserna kan vi stoltsera med en floristavdelning, egen tapetserarverkstad, styckbod, kallskänk, konditori och olika á la carte-kök samt vinkällare och Room Service.
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
ARBETE PÅ GRAND HÔTEL
Grand Hôtel är ett klassiskt landmärke mitt i centrala Stockholm. Som ett av Skandinaviens ledande femstjärniga deluxe hotell kombinerar Grand Hôtel en rik historia med ständig utveckling och förfining.
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
KONDITORIET
Just nu söker vi efter en assisterande konditorchef till vårt team bestående av sex konditorer och en konditorchef. Vi söker efter dig som har en stor passion för konditor-yrket och som har tidigare erfarenhet av att leda och coacha ett team.
Vårt konditori samarbetar nära med flera av våra andra kök och ansvarar för en mängd olika uppdrag, såsom afternoon tea, upplagda desserter för evenemang med upp till 1500 gäster, samt klassiska desserter till verandans populära team-bufféer. Konditoriet arbetar även i viss utsträckning med specialbeställningar som tårtor och chokladarbeten.
Konditoriers fokus ligger på att kombinera kvalitet och kreativitet för att skapa en upplevelse utöver det vanliga, oavsett storleken på beställningen eller tillfället.
OM ROLLEN
I rollen som assisterande chefskonditor förväntas du ta ett stort operativt ansvar över produktionen för att säkerställa en smidig drift. Du är konditorchefens högra hand när det kommer till menyplanering, schemaläggning samt coachning och stöttning gentemot teamet.
Huvudsakliga ansvarsområden:
1. Coachning och kompetensutveckling: Du kommer tillsammans med Chefskonditorn fungera som en referenspunkt för konditoriteamet och säkerställa en jämn och hög kvalitet. Det är därför viktigt att du är pedagogisk och inspirerande samt har förmågan att utbilda personalen och få dem att se värdet i att lägga ner det hårda arbete som krävs för att lyckas. Det är även viktigt att du kan dela med dig av värdefulla tips för ett mer effektivt arbetssätt och säkerställer att hela teamet använder samma tekniker och följer gemensamma arbetsmetoder.
2. Ledarskap och personalansvar: Rollen inkluderar delat ledarskap och coachning av ett team av konditorer. Du ska vara en mentor och motivera teamet att uppnå kreativitet, samtidigt som du stöttar konditorchefen i schemaläggning, personalplanering och utvärdering av teammedlemmar.
3. Organisering och samarbete: Förutom att aktivt delta i produktionen, kommer du vara delaktigt i att organisera arbetet i konditoriet, samt samarbeta med andra avdelningar för att skapa fantastiska gästupplevelser. Inköp, beställning och inventering av varor är också en del av arbetsuppgifterna, tillsammans med att säkerställa att avdelningen följer hygien- och säkerhetsstandarder (HACCP).
4.Kreativitet och innovation: Du förväntas skapa unika och högkvalitativa desserter och bakverk för både restauranger och evenemang. Fokus ligger på kreativitet, innovation och att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna inom branschen.
Arbetstiderna är främst förlagda dagtid måndag - fredag men arbete kommer även att förekomma under helger samt kvällar.
Sista ansökningsdag är 16/4, intervjuer och urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
5 års erfarenhet eller mer Ersättning
Fast och rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
AB Nya Grand Hôtel Jobbnummer
9811844