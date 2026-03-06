Assisterande Chefskonditor
2026-03-06
ARBETE PÅ GRAND HÔTEL
Grand Hôtel är ett klassiskt landmärke mitt i centrala Stockholm. Som ett av Skandinaviens ledande femstjärniga deluxe hotell kombinerar Grand Hôtel en rik historia med ständig utveckling och förfining.
Grand Hôtel är en plats där personalen gör skillnad och tillsammans skapar vi, med passion och stolthet, minnesvärda upplevelser för våra gäster. Grand Hôtel är ett helägt dotterbolag till FAM AB och det enda hotellet i Sverige som är med i Leading Hotels of the World.
KONDITORIET
Just nu söker vi efter en assisterande konditorchef till vårt team bestående av sex konditorer och en konditorchef. Vi söker efter dig som har en stor passion för konditor-yrket och som har tidigare erfarenhet av att leda och coacha ett team.
Vårt konditori samarbetar nära med flera av våra andra kök och ansvarar för en mängd olika uppdrag, såsom afternoon tea, upplagda desserter för evenemang med upp till 1500 gäster, samt klassiska desserter till verandans populära team-bufféer. Konditoriet arbetar även i viss utsträckning med specialbeställningar som tårtor och chokladarbeten.
Konditoriers fokus ligger på att kombinera kvalitet och kreativitet för att skapa en upplevelse utöver det vanliga, oavsett storleken på beställningen eller tillfället.
OM ROLLEN
I rollen som assisterande chefskonditor förväntas du ta ett stort operativt ansvar över produktionen för att säkerställa en smidig drift. Du är konditorchefens högra hand när det kommer till menyplanering, schemaläggning samt coachning och stöttning gentemot teamet.
Huvudsakliga ansvarsområden:
1. Coachning och kompetensutveckling: Du kommer tillsammans med Chefskonditorn fungera som en referenspunkt för konditoriteamet och säkerställa en jämn och hög kvalitet. Det är därför viktigt att du är pedagogisk och inspirerande samt har förmågan att utbilda personalen och få dem att se värdet i att lägga ner det hårda arbete som krävs för att lyckas. Det är även viktigt att du kan dela med dig av värdefulla tips för ett mer effektivt arbetssätt och säkerställer att hela teamet använder samma tekniker och följer gemensamma arbetsmetoder.
2. Ledarskap och personalansvar: Rollen inkluderar delat ledarskap och coachning av ett team av konditorer. Du ska vara en mentor och motivera teamet att uppnå kreativitet, samtidigt som du stöttar konditorchefen i schemaläggning, personalplanering och utvärdering av teammedlemmar.
3. Organisering och samarbete: Förutom att aktivt delta i produktionen, kommer du vara delaktigt i att organisera arbetet i konditoriet, samt samarbeta med andra avdelningar för att skapa fantastiska gästupplevelser. Inköp, beställning och inventering av varor är också en del av arbetsuppgifterna, tillsammans med att säkerställa att avdelningen följer hygien- och säkerhetsstandarder (HACCP).
4.Kreativitet och innovation: Du förväntas skapa unika och högkvalitativa desserter och bakverk för både restauranger och evenemang. Fokus ligger på kreativitet, innovation och att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna inom branschen.
Arbetstiderna är främst förlagda dagtid måndag - fredag men arbete kommer även att förekomma under helger samt kvällar.
VI SÖKER DIG SOM ÄR:
Lagspelare och ledare: Du trivs med samarbete och har förmågan att inspirera och utveckla ditt team.
Strukturerad problemlösare: Du ska kunna arbeta strukturerat och lösa problem effektivt.
Pedagogisk och tekniskt kunnig: Du har en stark förmåga att utbilda personal och lär ut genom att föregå med gott exempel.
Kreativ och innovativ: Du bör vara en person med en passion för att skapa nya och spännande smaker och presentationer.
Kommunikativ och diplomatisk: God kommunikationsförmåga och förmåga att bygga goda relationer med gäster och kollegor är viktigt.
Det kommer stundtals att krävas en del flexibilitet och hårt arbete och att vara stresstålig och lösningsorienterad är därför en klar fördel. För rätt person kommer det att vara både utvecklande, givande och framför allt roligt. Då vårt kök består av många olika avdelningar finns goda möjligheter för dig att både utveckla och utvecklas. Då arbetstiderna kan variera är det viktigt att du har möjlighet att vara flexibel gällande arbetstider.
Vidare ser vi även att du har:
Minst 6 års erfarenhet som konditor, gärna med erfarenhet av menyutveckling och ledarskap.
Internationell erfarenhet och formell kulinarisk utbildning är meriterande, särskilt om du har arbetat på femstjärniga etablissemang.
VI ERBJUDER:
En möjlighet att arbeta på ett prestigefyllt hotell i Sverige med stor kreativ frihet och möjligheter att forma konditoriet.
En utvecklande arbetsmiljö där ditt arbete uppskattas och belönas, med förmåner inom Grand Group.
Tillsvidareanställning med provanställning på sex månader, lön och startdatum enligt överenskommelse.
Som en del av vår rekryteringsprocess utför vi bakgrundskontroller.
Sista ansökningsdag är 6/4, intervjuer och urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
