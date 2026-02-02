Assisterande butikschef i Alvesta
Route 126 i Alvesta AB / Chefsjobb / Alvesta Visa alla chefsjobb i Alvesta
2026-02-02
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Route 126 i Alvesta AB i Alvesta
Om rollen:
Hos oss möts butik och mat i en härlig kombination. Du arbetar varierat med allt från kundservice och försäljning till mat, kaffe och butikens dagliga drift. I rollen som assisterande butikschef är du ett nära stöd till butikschefen och delaktig i planering, struktur och det dagliga ledarskapet i butiken.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Service och försäljning i kassa och butik
• Förberedning och servering av dagens lunch, grillrätter och egengjorda mackor
• Bake off, kaffe och enklare köksarbete
• Påfyllning, exponering och ordning i butik (snacks, godis, dryck, biltillbehör m.m.)
• Städ, hygienrutiner och egenkontroll
• Stöd till butikschef i planering och daglig drift (rutiner, struktur, schema, beställningar, prioriteringar och förbättringar)
• Bidra till förbättrade flöden, rutiner och kundupplevelse
Vem vi söker:
Du har minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis inom livsmedel, butik, service, café eller restaurang. Du trivs i ett högt tempo, tar ansvar och är van vid att hantera många bollar samtidigt. Ledarerfarenhet eller vana att ta ansvar i skift/arbetsledning är meriterande.
Vi tror att du är:
• Noggrann, ordningssam och ansvarstagande
• Kundvan och serviceinriktad - du gillar människor
• Snabb, lösningsorienterad och har öga för detaljer
• Positiv, prestigelös och har en tydlig can-do-attityd
• Nyfiken och vill vara med och fortsätta utveckla Route 126 som det självklara stoppet i Alvesta
Meriterande:
• Ledarerfarenhet eller vana att arbeta i ansvarstagande roll
• Erfarenhet av beställningar, varuplock, mattillredning, kampanjer/exponering eller schemaläggning
Vi erbjuder:
• Tjänst i ett växande koncept med hög energi
• Varierade arbetsdagar och ett tajt team
• Möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med oss
Omfattning: Minst 80%
Plats: Alvesta
Tillträde: SnarastPubliceringsdatum2026-02-02Så ansöker du
Skicka din ansökan med kort presentation och CV till nora@route126.se
Urval sker löpande - vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: nora@route126.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Route 126 i Alvesta AB
(org.nr 559504-0097)
Videgatan 2 (visa karta
)
342 30 ALVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Nora Johnsson nora@route126.se 0702422110 Jobbnummer
9716692