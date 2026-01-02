Assistenter till 10-årig flicka.
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Flickan har autism och en intellektuell funktionsnedsättning, som gör att hon behöver hjälp, stöttning och tillsyn. Man behöver assistera henne vid måltider, personlig hygien, viss av- och påklädning och i kommunikation med andra, då hon inte alltid kan förmedla vad hon vill eller förstå vad andra vill.
Hon gillar att leka!! Under sommaren är ett av hennes största intressen att gå ner till sjön och bada, så därför måste du vara simkunnig. Under vintertid är man mest inomhus och leker, men under våren och sommaren är det mycket utomhustid om vädret är bra!
Familjen består av föräldrar, storasyster och storebror.
Hemma hos oss pratar vi mest engelska då pappan är amerikan, men även svenska. Ibland är det svengelska, och ibland så måste man kunna svara på frågor vad något heter på svenska eller engelska, så flytande svenska är ett plus. Flytande engelska är dock ett krav.
Familjen bor på Tomtebo i Umeå, nära busshållplats för lokaltrafiken, så om du bor med tillgång till lokaltrafiken så är inte körkort/bil ett krav.
Eftersom flickan går på en anpassad grundskola och ett anpassat fritids så är
passen oftast förlagda under morgonen kl.05-07, eftermiddag/kväll måndag-fredag kl.15.55-18.55 och lördagar/söndagar kl.08-14 och kl.14-19, helgdagar och lov hela dagar. Vi söker vikarier som kan jobba extra.
Intervjuer kommer att ske löpande!
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete med barn med funktionsnedsättning) från polisens hemsida, blankett finner du här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten Ersättning
