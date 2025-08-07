Assistenter sökes- heltid
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2025-08-07
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du hjälper en aktiv kund att leva sitt liv fullt ut? Vi söker engagerade och flexibla personliga assistenter för en aktiv och social kund på 27 år.
Kunden behöver hjälp med i stort sett alla fysiska moment och lever ett varierat liv där du som assistent följer med på det som dagen har att erbjuda - från arbete och sociala aktiviteter till fritidsintressen. Vi söker i första hand någon som kan arbeta heltid och tjänsten kräver att du kan arbeta både dag, kväll, natt och helg. Vi erbjuder:
Ett varierande och givande arbete där du får följa med på kundens dagliga aktiviteter. En arbetsplats där kunden har assistans dygnet runt med vaken natt och du arbetar självständigt med ett stort ansvar. Vi söker dig som: Är socialt flexibel och trygg i olika miljöer. Har starka armar, då fysiska lyft förekommer. Är mellan 25-35 år. Har körkort- ett plus, men inget krav. Är flexibel i din tillgänglighet. Tjänstgöringsgrad: heltid.
Lön: Fast timlön och ob enligt kollektivavtal.
Tillträde: omgående.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunder finns över hela Sverige.
Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär enn trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Eva Gylling eva.gylling@omsorgassistans.se 0726052393 Jobbnummer
9448917