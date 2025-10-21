Assistent till Supply Chain Management & Exportkontroll
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2025-10-21
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Vår kund, en ledande aktör inom kransystem globalt, söker en driven assistent till Marine & Ports. Här får du en nyckelroll i att säkerställa global export genom att hantera produktdata i SAP och optimera leveransflöden, i en miljö präglad av innovation och samarbete. Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill komma in på ditt första eller andra heltidsjobb efter gymnasiet.
OM TJÄNSTEN
Denna roll är central för att stödja vår klients exportkontroll och administrativa processer inom Supply Chain Management. Huvudfokus ligger på att noggrant registrera produktdata i SAP för exportändamål och att aktivt bidra till att leveranser från leverantörer sker i tid. Du blir en viktig länk i teamet som säkerställer smidiga flöden och hög precision.
Du erbjuds
• En dedikerad konsultchef som kommer stötta dig i din utveckling och i din karriär.
• Möjligheten att komma in på ett stort globalt bolag, och arbeta med kompetenta kollegor som du kan lära dig av
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Som Assistent kommer du att arbeta med stöd till exportkontroll och andra administrativa delar kopplat till Supply Chain Management funktionen. Du kommer att vara en del av ett team som arbetar med kransystem världen över.
• Föra in data gällande produkter i SAP
• Stöd till exportkontroll
• Support till Supply Chain Management funktionen
• Uppföljningsmöten med leverantörer
• Arbeta med att få leverantörer att leverera i tid
• Eskalera leveransproblem till SCM-chefen
VI SÖKER DIG SOM
• Goda kunskaper i Microsoft Word, PowerPoint
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Excel
• Flytande i svenska i tal och skrift
• Flytande i engelska i tal och skrift
• Gymnasial utbildning
• Nyfikenhet på att själv samla information och driva förändringsarbete
• Social och driven med fokus på struktur och service
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av systemarbete
• Erfarenhet av dokumentation
• Erfarenhet av administrativa uppgifter
• Kunskap om Syscalls
• Erfarenhet av SAP
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115223". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9565968