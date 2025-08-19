Assistent till socialtjänstreception
2025-08-19
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu assistenter till socialtjänstreception på enheten administration och service inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Uppdraget i receptionen innebär att med gott värdskap möta våra besökare såväl i reception som per telefon, ta emot inkomna handlingar och hänvisa besökare rätt. I tjänsten ingår även olika typer av administrativa arbetsuppgifter.
Enhetens gemensamma uppdrag är att ge servide till medborgare som besöker receptionen och även till kollegor och medarbetare inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning samt erfarenhet av serviceinriktat arbete och administration. För uppdraget i ser vi gärna att du har arbetslivserfarenhet från reception inom socialtjänst eller annat arbete där sociala kontakter är en stor del av arbetet.
Du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift samt engelska i tal. För detta arbete krävs också god datorvana, särskilt inom Officepaketet och det är meriterande om du har kunskaper i systemet Ekot och har arbetat med administrativa arbetsuppgifter i ett HR system. Vidare ser vi gärna att du har kännedom om socialtjänstens olika verksamheter.
Som person är du trygg och stabil samt noggrann och tydlig i din kommunikation. Du är noggrann, tydlig i din kommunikation och har hög serviceanda. Uppdraget kräver en hög grad av självständighet och attt du har förmåga att ta initiativ, ansvar och självständigt driva ditt arbete framåt. Det är viktgt att du har hög servicekänsla och ett gott bemötande mot såväl besökare som kollegor.
I arbetsgruppen hjälps åt för att leverera bästa service till verksamheten och det är därför av stor vikt att du har god samarbetsförmåga. Det är också mycket viktigt att du delar Malmö stads värdegrund. Om detta stämmer in på dig kan du vara den personen vi söker!
I denna rekrytering kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper.
Om arbetsplatsen
Administration och service omfattar sex sektioner med inriktning på olika sorters serviceuppdrag. Hos oss arbetar cirka 80 medarbetare med hög kompetens och stort engagemang för serviceinriktat och administrativt arbete. Vi arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö och en kultur som tillåter våra medarbetare att utvecklas. Vi arbetar med att utveckla ett nära ledarskap för att möta framtidens utmaningar och skapa en attraktiv arbetsplats. Hos oss har du bland annat flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat som löper 1 år
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Oktober 2025Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
