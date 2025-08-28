Assistent till glad kille i Värmskog
2025-08-28
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker efter en person som är engagerad och social som vill arbeta hos vår kund i Värmskog. Vår kund är en kille på snart 18 år. Han bor i Värmskog hos sin mamma och även i Grums hos sin pappa ibland.
Hans intressen är traktorer, bilar och fyrhjulingar. Musik är en stor del av hans liv.
Kund är en glad kille som kommunicerar via sin Ipad och med tecken.
Han vill gärna hitta på saker som att åka till stan, åka och bada och andra utflykter.
Vem är du?
Är genuint intresserad av att arbeta som personlig assistent.
Är glad och positiv.
Vilja lära dig tecken
Tål pälsdjur
Innehar B-körkort.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på att vara inkännande och flexibel. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom vården, men det allra viktigaste är personkemin.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Kvällar & helger. Vi söker assistent som kan hoppa in på timmar.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Pernilla Sjöstrandpernilla.sjostrand@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Pernilla Sjöstrand pernilla.sjostrand@humana.se Jobbnummer
9480488