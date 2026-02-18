Assistent till 44 årig man i Hallsberg
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhälletPubliceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en man i 44- års åldern bosatt i Hallsberg. Mannen lever ett aktivt liv med intressen som musik, film och dator. Han har en positiv öppen personlighet och är intresserad av ett rörligt och omväxlande liv. Assistansen består bland annat av att sköta personlig hygien, vara ett stöd i matsituationen, matlagning, tvätt, städning och att följa mannen i hans dagliga liv. Mannen går regelbundet till daglig verksamhet och du som assistent följer med. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och mannen är helt avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet.
Vem är du som sökande?
Vi söker dig som är social, lyhörd och flexibel och tar egna passande initiativ. Du tycker om att vara ute och vill vara med och bidra till att mannen får ett ännu mer aktivt liv. Du ska kunna jobba självständigt men också i samspel med andra i grupp. Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, tålmodig, empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp. Önskvärt är även att du har god fysik, är glad och positiv.
Det är meriterande att du har erfarenhet av teckenspråk/teckenkommunikation. Du kommer ingå ett överlåtet team av assistenter som har flera års erfarenhet av att jobba som assistent med mannen. Det är önskvärt att du har god fysik
Regelbundna arbetsplatsträffar äger rum där utveckling av uppdraget sker. Kompetensutveckling sker fortlöpande i uppdraget. Det är önskvärt att du är rökfri och att du delar uppdragsgivarens kristna livssyn. Ett krav är att du har körkort.
Om anställningen
Tjänsten är en behovsvikarie anställning Arbetstiderna varierar mellan dag, natt, kvällar och helger. Vi tillämpar tidsbegränsad anställningsform "så längre uppdraget varar" samt timanställning. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. Så ansöker du
