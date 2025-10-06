Asiatiska Kock
Yongfu AB / Kockjobb / Lidingö Visa alla kockjobb i Lidingö
2025-10-06
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yongfu AB i Lidingö
Vi söker en engagerad kock med erfarenhet av det thailändska köket till vår restaurang på Lidingö.
Du bör ha minst 1-2 års erfarenhet av yrket och ett genuint intresse för att laga autentisk asiatisk mat. Dina kunskaper ska täcka förberedelse och tillagning av varma och kalla rätter. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, samt kunna samarbeta.
Vi söker dig som:
• Har god förmåga att ta egna initiativ
• Kan självständigt arbetar och ta ansvar
• Är flexibel och anpassningsbar
• Är stresstålig och kan arbeta i högt tempo
• Är noggrann och tar arbetet på stort allvar
• Erfarenhet av arbete i restaurangkök
• Upprätthållande av hygienkrav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@kruathailidingo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yongfu AB
(org.nr 559485-5602)
Pyrolavägen 3 (visa karta
)
181 60 LIDINGÖ Arbetsplats
Krua Thai Kontakt
Yanmeng Lin yanmenglin@hotmail.com Jobbnummer
9543253