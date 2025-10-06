Asiatiska Kock

Yongfu AB / Kockjobb / Lidingö
2025-10-06


Visa alla kockjobb i Lidingö, Solna, Stockholm, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Yongfu AB i Lidingö

Vi söker en engagerad kock med erfarenhet av det thailändska köket till vår restaurang på Lidingö.
Du bör ha minst 1-2 års erfarenhet av yrket och ett genuint intresse för att laga autentisk asiatisk mat. Dina kunskaper ska täcka förberedelse och tillagning av varma och kalla rätter. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, samt kunna samarbeta.

Vi söker dig som:
• Har god förmåga att ta egna initiativ
• Kan självständigt arbetar och ta ansvar
• Är flexibel och anpassningsbar
• Är stresstålig och kan arbeta i högt tempo
• Är noggrann och tar arbetet på stort allvar
• Erfarenhet av arbete i restaurangkök
• Upprätthållande av hygienkrav

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@kruathailidingo.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yongfu AB (org.nr 559485-5602)
Pyrolavägen 3 (visa karta)
181 60  LIDINGÖ

Arbetsplats
Krua Thai

Kontakt
Yanmeng Lin
yanmenglin@hotmail.com

Jobbnummer
9543253

Prenumerera på jobb från Yongfu AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Yongfu AB: