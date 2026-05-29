ART Bakery söker efter en Bageriansvarig

Stockholms Restauranger och Wärdshus Holding AB / Bagarjobb / Stockholm
2026-05-29


På ART Bakery kan du njuta av både bakverk och konstverk. Här serveras frukost, fika och lunch varje dag - och givetvis fokus på bröd och bakelser av absolut högsta klass. Hugg in på en härlig lunch, köp med dig nybakade bröd och bullar, ta en klassisk fika eller varför inte toppa shoppingen med lite bubbel och en bakelse? Välkommen till ART Bakery där du kan njuta av såväl svensk bageri- och konditorikonst som aktuell konst på väggarna. Vi växer också med nya Art Caféer både på Dalagatan och i Täby centrum.
Nu söker vi en Bagerichef som vill ta ansvaret för produktionen och leda vårt team med tydlighet, kvalitetstänk och yrkesstolthet.
Som Bagerichef är du både operativ och strategisk ledare. Du ansvarar för den dagliga driften i bageriet, samtidigt som du utvecklar arbetssätt, kvalitet och struktur.
Du säkerställer att produktionen är effektiv, lönsam och håller högsta hantverksmässiga nivå.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:

Leda och fördela arbetet i bageriet

Personalansvar: schemaläggning, rekrytering och utveckling

Produktionsplanering och flödesoptimering

Kvalitetssäkring av bröd och bakverk

Råvarubeställningar och leverantörskontakter

Kalkylering och uppföljning av råvarukostnad

Säkerställa hygienrutiner och egenkontroll

Utveckling av sortiment tillsammans med ledning

Vi söker dig som:

Har flera års erfarenhet från hantverksbageri i ledande roll

Har en god samarbetsförmåga över avdelningarna

Är trygg i både degberedning, surdeg, levain och avbakning

Är strukturerad och förstår vikten av effektiva produktionsflöden

Har god förståelse för bageri-ekonomi och marginaler

Är en närvarande och tydlig ledare som skapar arbetsglädje

Trivs i tidiga morgnar och i ett högt tempo

Du kombinerar passion för hantverket med affärsmässighet.

Vi erbjuder dig:

Ett stimulerande och utvecklande jobb

En anställning i en av Sveriges största restaurangkoncerner

Utvecklings-och karriärmöjligheter inom koncernen

Friskvårdsbidrag

Internutbildningar

Kollektivavtal

Plats: Art Bakery Produktion, Stockholm Tjänst: Heltid / Tillsvidare Tillträde: Omgående

Är du intresserad? Tveka inte att höra av dig till oss! Rekryteringsarbetet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen in med din ansökan!

