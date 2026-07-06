Arkivarie till Norbergs kommun
Norbergs Kommun / Bibliotekariejobb / Norberg Visa alla bibliotekariejobb i Norberg
2026-07-06
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Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Om rollen
Arkivansvaret har tidigare hanterats inom ramen för en administrativ funktion men nu tar vi steget att bygga upp en mer strukturerad och strategisk arkivhantering – och där kommer du in.
Som arkivarie arbetar du både operativt och strategiskt. I vardagen förtecknar du arkiv, tar emot leveranser, lämnar ut handlingar och genomför gallring. Du ger råd och stöd till verksamheterna, håller informationsredovisningen uppdaterad och ansvarar för tillsyn av arkivhanteringen.
En central del av rollen är att bygga relationer: du arbetar i nära dialog med verksamheterna, identifierar behov, utbildar medarbetare i arkivfrågor och bygger upp ett nätverk av kontaktpersoner i organisationen. Med tiden förväntas du också bidra strategiskt, till exempel vid upphandling av verksamhetssystem där krav på informationsexport och bevarande behöver ställas.
Du samarbetar med enhetens registrator och en administratör, men du ansvarar för de kvalificerade arkivfrågorna. En tidig uppgift är att utreda arkivfrågan inför upplösningen av kommunalförbundet med Fagersta hösten 2027.
Vi söker dig
Högskoleutbildning inom arkivvetenskap, informationsvetenskap, offentlig förvaltning, juridik eller statsvetenskap – eller annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet
Erfarenhet av arkivhantering i offentlig verksamhet, inklusive förteckning, gallring och utlämnande av allmänna handlingar
Erfarenhet av kommunal och politiskt styrd verksamhet med goda kunskaper i arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen, kommunallagen och förvaltningslagen
Stark relationsbyggande förmåga med naturligt servicefokus
God svenska i både tal och skrift
Administrativ skicklighet, självgående arbetssätt och kvalitetsmedvetenhet
Förmåga att pedagogiskt dela med dig av din kompetens
B-körkort. Bil finns tillgänglig i tjänsten.
Meriterande
Utbildning eller erfarenhet inom e-arkiv, digitalt bevarande eller informationssäkerhet
Erfarenhet av processbaserad informationsredovisning eller kravställning vid upphandling av verksamhetssystem
Erfarenhet av registrering av allmänna handlingar och nämndadministration
Strategiskt tänkande och förmåga att se informationshanteringens roll i ett helhetsperspektiv
Goda IT-kunskaper, särskilt inom Office-paketet och arkiv- eller ärendehanteringssystem
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-06Övrig information
Vi värdesätter varje medarbetares bidrag och tror på vikten av ett stödjande arbetsklimat där alla kan växa och utvecklas. Utöver ett stimulerande arbete där din insats är värdefull, ges du som medarbetare i Norbergs kommun möjlighet att nyttja våra förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och att lämna blod på betald arbetstid.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Rekryterande chef är frånvarande under perioden 6 juli till 26 juli och under tiden hänvisas frågor till hr@norberg.se
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig tillHR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Kommun
(org.nr 212000-2072), https://www.norberg.se/sidor/naringsliv--arbete/lediga-jobb.html
Malmgatan 7 (visa karta
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738 21 NORBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningskontoret, kansli Kontakt
Christine Larsson christine.larsson@norberg.se 0223-29106 Jobbnummer
9993078