Arkivarie sökes till myndighet
2026-02-16
Vill du bidra med din arkivkompetens i ett samhällsviktigt uppdrag? Nu finns möjlighet att kliva in i ett varierat och ansvarsfullt konsultuppdrag där du får arbeta både operativt och utredande med registratur och arkiv - i en verksamhet där din känsla för struktur, kvalitet och service passar perfekt in i arbetssättet!Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en arkivarie till vår kund, en medlemsstyrd statlig verksamhet som arbetar för en bättre arbetsmarknad i Sverige. Tjänsten är belägen på myndighetens kontor i Stockholm.Arbetsuppgifter
Uppdraget omfattar arbetsuppgifter inom både registratur och arkiv. Registraturarbetet beräknas utgöra cirka 20-30 procent av uppdragets omfattning. Resterande tid är kopplad till arkivarbete, där även utredande inslag ingår, såsom gallringsutredningar. Du kommer att arbeta nära verksamheten och bidra med både operativt stöd och specialistkompetens inom informations- och arkivhantering.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, noggrann och har ett genuint intresse för ordning och kvalitet i informationshantering. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att prioritera i vardagen. Samtidigt är du serviceinriktad, pedagogisk och trivs med att stötta kollegor i frågor kring arkiv och registratur. Du har ett analytiskt förhållningssätt, är trygg i din yrkesroll och bidrar med både professionalism och samarbetsvilja.
Är det dig vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag! Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom arkivvetenskap eller motsvarande kunskap förvärvad genom
lång arbetslivserfarenhet som arkivarie
Minst tre års arbetslivserfarenhet av registratur- och arkivarbete, bland annat inom
arkivvård, utlämnande av allmän handling, gallring samt digital arkivhantering. Minst
ett års erfarenhet av dessa arbetsuppgifter från offentlig verksamhet
Erfarenhet och intresse av att ge service till medarbetare
Kunskap och erfarenhet i något av marknadens större diariesystem.
Meriterande:
Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers
funktion och ansvar
Flerårig erfarenhet av arbete med informationssäkerhet, god kunskap om GDPR
Flerårig erfarenhet av gallringsutredningar
Flerårig erfarenhet av hur arbete bedrivs i e-arkivTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 9 månader, med möjlighet till förlängning. Start slutet av april.
