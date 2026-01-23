Arkivarie
Är du en strukturerad arkivarie med spetskompetens inom digital informationshantering? Vill du arbeta i en roll där du får göra verklig skillnad ute hos kunder?
Vår uppdragsgivare är ett av branschens ledande företag inom arkiv- och informationshantering.
De är kända för sina säkra och effektiva lösningar för både fysiska och digitala arkiv och arbetar dagligen med att hjälpa organisationer att strukturera, bevara och tillgängliggöra sin information på bästa möjliga sätt.
Arbetsplats: Stockholm
Uppdragslängd: Heltid, omgående. 3 månader initialt med chans till förlängning.
Arbetsgivare: Randstad AB
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter i rollen som e-arkivarie kommer du att fungera som expert och konsult. Ditt primära fokus kommer vara att utveckla, implementera och förvalta lösningar för digital arkivering (e-arkiv).
Du kommer bland annat:
Strukturerar information: Du ansvarar för att organisera och bevara både fysiska dokument och digitala filer så att de hålls sökbara och säkra över tid.
Använder AI-verktyg: Med hjälp av modern AI-teknik automatiserar du sortering och metadatahantering, vilket gör att stora mängder information blir lätta att hitta och använda.
Säkrar regelefterlevnad: Du ser till att all hantering följer gällande lagar och säkerhetskrav, så att informationen förvaltas tryggt och korrekt i svenska system.Kvalifikationer
För denna roll behöver du ha:
En examen/avslutad högskole- eller universitetsutbildning inom arkivvetenskap
Erfarenhet av e-arkiv: Det är avgörande att du har tidigare erfarenhet av arbete med e-arkivlösningar och god förståelse för digitalt bevarande.
Goda kunskaper i lagar och regler i svensk arkivering: Du är väl insatt i offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen
flytande i tal och skrift: svenska och engelska.
Personliga egenskaper: Eftersom du kommer att arbeta nära slutkunden lägger vi stor vikt vid dina kommunikativa egenskaper.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
